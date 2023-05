Paola Saulino, la maglia esplode: esce fuori (quasi) tutto

Paola Saulino sempre più esagerata: la sua maglia è aperta davanti e non indossa il reggiseno

Paola Saulino è una influencer anche abbastanza nota, soprattutto negli ultimi tempi. E’ davvero facile comprenderne il motivo; basta vedere i post che pubblica sul suo account Instagram da oltre 100mila follower ma in costante ascesa.

Provocatrice nata, in più di un’occasione è salita alla ribalta per dichiarazioni a luci rosse, anche a sfondo intimo, promettendo addirittura rapporti e situazioni di ogni genere e per svariati motivi. In occasione della vittoria della Champions League del Napoli – ipotesi poi venuta meno per l’eliminazione degli azzurri ai quarti – aveva promesso un tour per la città di Napoli, la sua terra natìa, noleggiando un bus e facendosi ammirare senza veli.

E c’è anche una promessa in caso di scudetto – pressocché certo – del suo Napoli. Vedremo se poi la manterrà. Di certo c’è si tratta di una donna decisamente provocante, senza pudore e soprattutto sempre pronta a mostrarsi come mamma l’ha fatta.

Ed a tal proposito ha anche aperto un account sulla piattaforma OnlyFans, decisamente con meno restrizioni, dove in caso di abbonamento si possono vedere le immagini e perfino i video di ogni genere.

Paola Saulino, che show: maglia aperta e niente reggiseno

In attesa di scoprire se manterrà la promessa per il titolo sempre più prossimo del Napoli, la Saulino ha confermato la sua passione per il calcio. Tifosissima dei partenopei, non disdegna certo altre gare, anche di respiro internazionale.

E così ieri, come si evince dalle foto pubblicate sul suo account Instagram, era a Londra per il derby tra Arsenal e Chelsea, terminato 3-1 per i Gunners. Una gara di Premier League, vinto dai padroni di casa all’Emirates.

Una serie di scatti in cui si è messa in mostra sulle tribune dell’impianto londinese. “Chi tifo io? Lo sapete?” ha scritto nella didascalia, lasciando intendere ai fan che fosse lì per l’Arsenal, dove milita Jorginho, ex centrocampista del Napoli passato dal Chelsea all’Arsenal proprio nello scorso mese di gennaio. La stessa Saulino aveva ammesso mesi fa di aver avuto un flirt con il regista della nazionale italiana.

Nella foto ha lasciato completamente tutti a bocca aperta per l’outfit scelto; un pantalone di pelle scuro ed una maglietta a maniche lunghe ma completamente aperta sul davanti, con solo dei lacci a tenerla legata. Ed ovviamente l’attenzione è caduta proprio lì, sul suo magnifico décolleté, davvero giunonico, davvero imperioso anche per l’assenza del reggiseno, per una visione paradisiaca.