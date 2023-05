La sorella minore di Wanda Nara, Zaira, riscuote grandi consensi sui social, in particolare su Instagram, anche per alcune vicende di gossip

E’ una figura essenziale, la cui presenza è a dir poco imprescindibile per Wanda Nara e l’intera famiglia Nara-Colosimo. Si tratta della sorella minore della nota conduttrice televisiva e manager, moglie di Mauro Icardi. Zaira Nara è forse l’amica più preziosa e fidata della prorompente Wanda, la sua più esclusiva confidente. Quella a cui lady Icardi rivela ogni segreto, anche quello più inconfessabile. E non è un caso che appena il tempo libero lo consente, le due sorelle facciano i salti mortali per ritrovarsi e trascorrere un po’ di tempo insieme.

Tra l’altro Zaira è anche all’occorrenza un’eccellente baby sitter per i suoi cinque nipotini, i figli che Wanda ha avuto sia dal suo ex marito Maxi Lopez che da Maurito Icardi. Ma se fino a qualche anno fa la bella influencer argentina era soprattutto, se non solo, ‘la sorella di Wanda Nara‘, da qualche tempo ha iniziato a brillare di luce propria. E così il numero di fan che frequentano il suo profilo Instagram è cresciuto a dismisura.

Oggi sono quasi cinque milioni e mezzo i followers di Zaira: numeri ancora lontani da quelli fatti registrare dalla bionda e prorompente sorella maggiore, ma comunque di tutto rispetto. Zaira ha anche rivestito un ruolo significativo nelle vicende sentimentali che hanno riguardato Wanda: durante il lungo periodo di crisi coniugale con Maurito Icardi, la bruna influencer si è schierata dall’inizio a fianco della sorella approvandone ogni scelta fatta.

Zaira supera Wanda: il vestito corto lascia di stucco

Diversamente da Wanda, Zaira Nara non possiede un proprio marchio esclusivo di abbigliamento e non è quella che si può definire un’imprenditrice di se stessa, ma è comunque una delle modelle più apprezzate d’Argentina e anche lei, proprio come la sorella maggiore, vuole sfondare nel mondo dello spettacolo.

Dal punto di vista fisico non potrebbero essere più diverse: Wanda è bionda, formosa e curvilinea. Zaira ha degli splendidi capelli lunghi castano scuro e un fisico magro e slanciato. In pratica è perfetta per sfilare sulle passerelle o per finire sotto i flash dei più importanti fotografi di moda. Ma le differenze fisiche tra le due sorelle non incidono affatto sul loro rapporto, che in più occasioni la stessa Wanda ha definito meraviglioso.

E a proposito di qualità fisiche, queste sono ben evidenziate in uno degli ultimi scatti postati da Zaira sul suo profilo Instagram in cui è ritratta con indosso un vestito semplice a fiori che ne esalta la figura esile e slanciata. E i fan apprezzano.