Il regalo promozione arriva dal Napoli: colpo Frosinone

Il Frosinone festeggia per la promozione in Serie A e si regala subito un grande colpo: un rinforzo importante per la prossima stagione arriva dal Napoli.

Grande festa a Frosinone. In anticipo addirittura sul Napoli, i ciociari sono riusciti a conquistare il loro grande sogno, il ritorno in Serie A. Una promozione diretta che, in un campionato con squadre del blasone di Genoa, Cagliari, Bari e Palermo, sembrava inimmaginabile alla vigilia, ma che la squadra di Grosso è riuscita a conquistare tramite un percorso di assoluto dominio. Un cammino così importante da meritare subito un regalo in vista della prossima stagione. Il primo colpo per il ritorno nella massima categoria potrebbe infatti arrivare dal super Napoli di Spalletti.

I campioni della Serie B sono pronti a ‘scippare’ ai futuri campioni d’Italia un talento importante, in grado di mettersi in luce in questa stagione addirittura in alcune gare di Champions League. Sembra incredibile, ma la società ciociara, con il presidente Stirpe in testa, ha le idee chiare per la prossima stagione e non nasconde le proprie ambizioni.

In Serie A il Frosinone ci è arrivato non per caso, e stavolta vuole restarci, magari per impostare un progetto che possa portare, nel giro di qualche anno, il club a diventare una sorta di nuova Atalanta, una provinciale in grado di far sognare l’Italia intera con le proprie prestazioni. Ed è per questo, quasi come fosse un segnale, che il primo colpo sul prossimo mercato potrebbe arrivare dalla squadra che ha stracciato questo campionato. Un nome importante che, tra l’altro, dalle parti di Frosinone già conoscono molto bene.

Frosinone in A: Zerbin torna in prestito?

Il primo nome sulla lista degli acquisti del club ciociaro sarebbe, secondo quanto trapela negli ambienti di mercato, Alessio Zerbin. L’esterno del Napoli lo scorso anno esplose proprio con la maglia dei gialloblù, autentico mattatore in una stagione in cui i ciociari sfiorarono l’accesso ai playoff.

Dopo aver vissuto il sogno di indossare la maglia del Napoli in una stagione storica come quella che sta arrivando alla conclusione, il talentuoso attaccante potrebbe stavolta accettare di fare un passo indietro nella propria carriera, per giocarsi le proprie chance da titolare con una squadra neopromossa ma mossa da ambizioni importanti anche nel massimo campionato.

Un’operazione che potrebbe accontentare tutti. Non solo Alessio e il Frosinone, ma anche il Napoli, il quale accetterebbe probabilmente senza troppi problemi l’ipotesi di un prestito il per permettere al proprio calciatore di valorizzarsi, dopo una stagione in cui ha raggranellato, in undici presenze in tutte le competizioni, meno di 180 minuti. Pochi per un ragazzo che ha bisogno di fare esperienza e di mettersi alla prova per poter comprendere i propri limiti e affinare le proprie capacità.