ESCLUSIVO | Guardiola lo vuole al City: super offerta al Napoli

Il Napoli può perdere un suo grande campione, una super offerta sta arrivando nelle casse della società di Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione.

In esclusiva, una trattativa che potrebbe decollare nelle prossime settimane considerando come la quotazione dei calciatori del Napoli andrà alle stelle, ma tutto ciò non spaventa di certo una grande del calcio europeo.

La vittoria dello scudetto porta la firma dei campioni, il Napoli ha avuto il merito di crescerli in casa. Kvara e Osimhen sono gli attaccanti più invidiati di Italia e non solo, la coppia offensivo ha fatto faville, ma grandi meriti vanno dati agli altri protagonisti della squadra di Spalletti, come Di Lorenzo, Kim, Lobotka e altri ancora.

Una cessione in casa Napoli potrebbe però portare un imprevisto importante per i tifosi, che temono di perdere un loro idolo. Le big del calcio europeo possono spendere cifre incredibili, le maggiori attenzioni saranno inevitabilmente sui calciatori del Napoli, uno su tutti sembra il maggior indiziato a un’eventuale partenza.

Napoli, un big via per oltre 100 milioni

La conquista del titolo italiano dopo 33 anni riporterà la festa a Napoli e soprattutto tanti direttori sportivi a tentare di strappare i maggiori protagonisti a Spalletti. Inevitabilmente, il calcio italiano sente il richiamo di quello estero e l’estate sarà decisive perché ci sono delle offerte che proprio non si possono rifiutare. Il Manchester City vuole accontentare Pep Guardiola e fargli un grande regalo, soprattutto se vincerà Premier e Champions: Kvara al City, una trattativa clamorosa per il futuro.

Abbinare il georgiano ad Erling Haaland sarebbe l’incubo maggiore per tutti i difensori del mondo, il City potrebbe puntare al grande colpo, ci sono state già delle informazioni raccolte dai dirigenti inglesi con l’entourage del calciatore. Una news in esclusiva che potrebbe concretizzarsi nel grande colpo dell’estate, in Premier sognano le prestazioni così dirompenti del georgiano.

Kvara non lascerebbe Napoli, da par suo, ma una grossa offerta potrebbe vacillare un po’ tutti. Il calciatore andrebbe a guadagnare una decina di milioni all’anno, ma ci sarà da accontentare il Napoli. ADL e Giuntoli non farebbero sconti, accetterebbero solo un’offerta da oltre cento milioni. Un sacrificio economico importante per il Manchester City, i campani sarebbero disponibili a questo trasferimento solo con cifre esorbitanti. Le prossime settimane saranno decisive, i dirigenti del Napoli sono tranquilli, Kvara è sempre più legato alla piazza e non farebbe pressioni per lasciare la Serie A.