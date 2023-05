Non c’è più spazio: festeggia e se ne va, addio Napoli

Dopo la festa il Napoli dovrà separarsi da uno degli uomini che hanno contribuito allo scudetto: vuole giocare di più.

Il gol di Boulaye Dia a cinque minuti dalla fine ha rimandato la festa dei tifosi del Napoli, che erano già pronti per celebrare al meglio il terzo scudetto della storia del club azzurro. Il Diego Armando Maradona, traboccante di gioia e entusiasmo durante la gara interna con la Salernitana, era esploso al gol di Olivera che sembrava chiudere definitivamente il discorso tricolore.

Il pareggio degli uomini di Paulo Sousa ha però costretto i napoletani a rimandare tutto a domani sera: con un pareggio a Udine, infatti, il Napoli potrà laurearsi campione d’Italia con cinque giornate di anticipo. Quella della truppa guidata da Luciano Spalletti è stata senza dubbio una cavalcata eccezionale. Il Napoli ha preso il comando dopo poche giornate di campionato e ha aumentato a dismisura il vantaggio sulle inseguitrici. Un torneo dominato in lungo e in largo dagli azzurri, che sono ad un centimetro da quel titolo che manca da ben 33 anni.

Saranno settimane di festeggiamenti a Napoli e nel resto d’Italia e del mondo, anche se molti tifosi partenopei cominciano già ad interrogarsi sul futuro. La speranza è che la società guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis possa continuare su questa strada, regalando a mister Spalletti una rosa ancora più competitiva.

Se ne va dopo la festa scudetto: il Napoli pensa già al sostituto

Tuttavia, almeno stando alle ultime indiscrezioni, pare proprio che un’importante pedina del Napoli sia destinata a cambiare aria. Stiamo parlando di Tanguy Ndombele, centrocampista francese 26enne arrivato in Campania dal Tottenham grazie alla formula del prestito oneroso. Il riscatto per Ndombele – che vanta anche 7 presenze nella Nazionale francese – è stato fissato a 30 milioni di euro, ma l’impressione è che il Napoli non abbia intenzione di spendere questa cifra per il giocatore.

Ndombele ha collezionato 33 presenze in questa stagione tra campionato e coppe, mettendo a segno anche due reti. Tuttavia il centrocampista francese è partito raramente tra i titolari di Spalletti ed è spesso subentrato a gara in corso. Il giocatore di proprietà del Tottenham vorrebbe giocare di più e per questo gli esperti di calciomercato ritengono probabile una sua partenza.

Il Napoli, con i soldi risparmiati dal mancato riscatto del giocatore, potrebbe lanciarsi su Davide Frattesi del Sassuolo, cercato anche da Roma e Juventus. Un altro nome sul taccuino di Giuntoli è quello di Morten Hjulmand, centrocampista 23enne e capitano del Lecce che ha attirato molti big club con le sue ottime prestazioni.