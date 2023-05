No di Spalletti, panchina rifiutata: il retroscena sconvolge i tifosi

By

Luciano Spalletti sta guidando il suo Napoli alla storia. Uno scudetto atteso da ben 33 anni e che porta in calce la sua firma. Spunta intanto un retroscena dal passato in merito ad una vecchia possibile trattativa con gli azzurri

Il lungo cammino del Napoli porta alla fine i suoi frutti. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno costruito un qualcosa di storico in appena due anni di lavoro, e con tantissimi cambiamenti importanti apportati all’organico la scorsa estate. Una rivoluzione che difficilmente avrebbe fatto pensare ad un’annata come quella attualmente al tramonto, e che invece porta in dote di fatto il terzo scudetto della storia partenopea.

Una squadra destinata ad entrare nella leggenda quella allenata da Spalletti, che ha fatto un lavoro eccellente e determinante, elogiato da più parti. Proprio l’allenatore di Certaldo ha raggiunto l’apice della sua carriera in Serie A, pur avendo sempre ottenuto buoni risultati ovunque nel corso della sua vita calcistica da allenatore. Dall’Udinese alla Roma, passando per Zenit e Inter: Spalletti raramente ha disatteso le attese. C’è anche chi lo conosce bene come Pierpaolo Marino, e che avrebbe voluto portarlo a Napoli già qualche anno fa. Alla fine l’ex tecnico dell’Udinese è arrivato all’ombra del Vesuvio nel 2021, ma sarebbe anche potuto arrivare prima.

Calciomercato Napoli, spunta un retroscena su Spalletti: il contatto nel 2009

Si tratta di un retroscena di mercato risalente al 2009 e raccontato in un’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’ da Pierpaolo Marino, che ha ammesso: “Lo volli a Udine e lo riportai sempre io dopo che era andato via. Bravissimo al punto che nell’estate del 2009 lo contattai perché mi sarebbe piaciuto vederlo sulla panchina del Napoli”.

Marino ha però ammesso che lo stesso Spalletti avesse già dato la sua parola allo Zenit, per quella che sarebbe poi stata un’altra delle sue grandi avventure in carriera. Il tecnico di Certaldo, che iscrive il suo nome nella storia del Napoli, sarebbe quindi potuto arrivare diversi anni fa in azzurro.

Corsi e ricorsi storici che si intrecciano nella vita calcistica di un club e di un allenatore destinati ad incrociarsi qualche tempo dopo per fare insieme un altro pezzettino di storia. I tifosi del Napoli amano Spalletti e il suo lavoro è stato oggettivamente efficace sotto ogni punto di vista. Ai partenopei arrivati a questo punto non manca che concludere in passarelle nelle ultime giornate di campionato un’annata che vale la storia.