Wanda Nara e Icardi, incidente sexy in ascensore: cos’è successo

Dopo aver fatto pensare che ormai non ci fosse più nulla da fare, Wanda Nara e Mauro Icardi sono ripartiti alla grande: lo dicono in ascensore

Per settimane hanno fatto pensare a tutti che la bella favola fosse finita. Ma chi conosce bene Wanda Nara e Mauro Icardi in realtà sa che per dire basta dovrebbe succedere un terremoto, al momento non ipotizzabile.

Sono stati mesi complicati per la coppia argentina, ma adesso è tutto a posto. Lo aveva confermato qualche settimana fa la stessa Wanda, ospite di Francesca Fagnani nella prima puntata di Belve su Rai 2 (una presenza molto ben pagata, come hanno svelato i media argentini).

E lì aveva raccontato tutta la verità sulla sua storia con Mauro Icardi, incalzata dalla conduttrice: “Stiamo insieme. Siamo sempre stati una famiglia. Speriamo che sia così per tutta la vita non solo per il weekend”.

L’ultima novità ufficiale sulla vita di Wanda Nara è relativa al suo attuale impegno come conduttrice di Masterchef, nella versione Argentina. In realtà è solo una piccola parte delle novità che riguardano la vita dell’imprenditrice. La verità è che Wanda è tornata tornando sui propri passi o forse non li ha mai lasciati. E ora ha un’idea in testa.

Un progetto importante nel quale c’entra il marito anche se non è strettamente legalo al suo futuro professionale. Di quello stanno parlando e parleranno con calma anche nel prossimo futuro, perché lui a fine stagione dovrebbe fare rientro al PSG. E così nei giorni scorsi ha preso anche corpo una fantasiosa trattativa tra Al-Khelaifi e il Napoli per portare Osimhem al Parco dei Principi e il bomber argentino al ‘Maradona’.

Wanda Nara e Icardi, incidente sexy in ascensore: la coppia ha un progetto clamoroso

In realtà sarà che da poco è diventata zia perché suo padre ha avuto un’altra figlia da una nuova compagna, notizie che lei e la sorella Zaira non hanno accolto benissimo. Sarà che la ritrovata sintonia con Mauro Icardi le permette di fare progetti.

Ma intanto Wanda Nara dopo un periodo di calma relativa ancora una volta è riuscita a stupire tutti svelando i suoi programmi per il futuro. Sono bastate un paio di immagini su Instagram per far impazzire di gioia in fan.

La prima è quella della coppia in ascensore, complice e ammiccante come ai bei tempi. E lei mentre lo bacia regala anche un primo piano del suo generoso décollété. Ma la seconda fa ancora più discutere perché rispondendo ad alcune domande dei follower su Instagram, Wanda in una ha sganciato la bomba. “Quel giorno dissi che sarebbe stata la mia ultima bimba. Oggi sì, mi vedo con un altro figlio”.

Si riferiva alla nascita di Isabel, ultima arrivata in casa dopo Francesca, l’altra femmina nata dal matrimonio con Icardi. Ma poi ci sono anche i tre maschi, tutti figli di Maxi Lopez con il quale si è ormai riconciliata da tempo e che a suo volta è appena diventato padre di una bimba. Elle. La famiglia è pronta ad allargarsi? Diamo tempo al tempo.