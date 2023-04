Per lo scudetto del Napoli è tutto pronto, ed immancabile giunge anche l’impegno importante di una donna famosa amata da tutti.

La promessa scudetto di una tifosa del Napoli vip sta dominando la scena sui social. Non è la prima volta che assistiamo a questo genere di cose. A fare da apripista fu Sabrina Ferilli per quello che fu il terzo tricolore della storia della Roma, della quale l’attrice è grande tifosa.

E dopo di lei è avvenuto molto altro di simile, per questa o per quella squadra. Per questo o per quel traguardo sportivo. A volte anche scadendo nel cattivo gusto. Non fu il caso della Ferilli e certamente non sarà il caso di questa celebre fan dei colori azzurri. La promessa per lo scudetto del Napoli è praticamente certificata da una dichiarazione rilasciata nel corso di una intervista. La lei in questione è intervenuta on air sulle frequenze di Rai Radio 1. Si tratta di una delle più longeve dell’attuale panorama radiofonico italiano, dal momento che va in radio sin dal 2008 in maniera ininterrotta. I conduttori Giorgio Lauro (già famoso per la altrettanto longeva conduzione della bellissima trasmissione “Catersport”) e Geppi Cucciari hanno stuzzicato la tifosa vip del Napoli, strappandole questa promessa.

Scudetto Napoli, la promessa dell’amato volto noto: “Mi tolgo tutto”

Curiosi di sapere di chi si tratta? Ebbene, lei è una presenza molto nota in televisione, dove ha bazzicato spesso tra i canali della Rai e quelli di Mediaset.

Si tratta di Marisa Laurito, che su questa sua “promessa” ha scherzato molto, facendo parecchia autoironia nei confronti di sé stessa. E chi ha qualche primavera in più sulle spalle ricorda bene quelli che erano i siparietti con Alba Parietti. Alla bellezza della prima, la artista a tuttotondo napoletana rispondeva con la grande verve comica, che spesse volte partiva proprio da osservazioni relative a sé stessa. A “Un giorno da pecora” Marisa Laurito ha affermato che, nonostante sia un po’ fuori tempo massimo, i presupposti per fare qualcosa di pazzo per lo scudetto del Napoli ci sono tutti. Una attesa lunga trentatré anni d’altronde giustifica questo e tanto altro.

Perché Marisa Laurito ha pensato a questo

Tingersi i capelli di azzurro non si può perché lei li ha già così. E poi non sarebbe certo una pazzia e qualcosa di impatto. Però togliere i vestiti e coprire ciò che va coperto con una bandiera del Napoli, quello si.

E perché no? La attrice, cantante, cuoca insuperabile, conduttrice televisiva e radiofonica e tanto altro ancora è prontissima a mettersi in discussione tra il serio ed il faceto. Ed un assaggio di come la Laurito sia un personaggio unico possiamo averlo da quanto fatto in “Quelle Brave Ragazze”, accanto alle altrettanto scatenate Mara Maionchi e Sandra Milo. Tra l’altro la Laurito ed il calcio hanno avuto un punto di contatto importante, essendo stata lei sposata con e Franco Cordova, calciatore dal 1960 al 1984. I due furono marito e moglie solamente per tre mesi, tra 2001 e 2002.