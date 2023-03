Il regalo scudetto arriva dalla Roma: affare Napoli

Luciano Spalletti può già sorridere in vista della prossima stagione: uno dei colpi scudetto arriverà dalla Capitale

Il Napoli è pronto a rigettarsi su un campionato che, fino a questo momento, ha visto l’azzurro come colore dominante. Non c’è stata storia in Serie A, con gli uomini di Luciano Spalletti si avviano spediti verso il meritato terzo tricolore della storia partenopea.

Lo 0-4 sul Torino è ormai un ricordo lontano e adesso ad attendere la squadra campana vi sarà un mese di aprile decisamente infuocato. A partire dal prossimo match di campionato, al ‘Diego Maradona’, contro il Milan. Quello con i rossoneri sarà un duello che si protrarrà anche in ambito europeo: il 12 e 18 aprile andranno in scena i quarti di finale proprio contro il ‘Diavolo’. Un’occasione ghiotta per tentare, ancor di più, di scrivere la storia. Ma intanto la priorità continua a chiamarsi Serie A: guai ad abbassare la guardia, come sottolineato più e più volte dallo stesso Spalletti.

Ed è così che il pensiero corre sottotraccia a quelle che saranno le operazioni di calciomercato che riguarderanno proprio il Napoli. Tra uscite ma soprattutto entrate, Cristiano Giuntoli ha già attivato i suoi radar. Una rosa forte, quella azzurra, ma che comunque andrà puntellata per ridurre al minimo le incertezze che di tanto in tanto si sono lievemente presentate nell’arco della stagione. Uno dei reparti che ha sorpreso ma che potrebbe necessitare di innesti di un certo peso è sicuramente la difesa. L’intuizione Kim sta pagando alla grande, con il gioiello coreano che rimane un perno fondamentale per la retroguardia di Spalletti. Juan Jesus sarebbe vicino al rinnovo così come capitan Di Lorenzo e Rrahmani.

Addio Roma: firma gratis col Napoli

Attenzione, però. Perchè il club di Aurelio De Laurentiis è vigile sulle occasioni ghiotte, magari anche a costi contenuti, che potrebbero presentarsi da qui a qualche settimana. E, un pò a sorpresa, una firma illustre rischierebbe di arrivare da Roma, sponda giallorossa.

Chris Smalling, 33 anni, è uno dei baluardi della difesa di Josè Mourinho ma non ha ancora prolungato il suo contratto. Il difensore inglese è in scadenza il 30 giugno e se il Napoli iniziasse effettivamente ad affacciarsi alla sua porta, sarebbe probabilmente difficile dire no ai futuri campioni d’Italia. Ecco perchè uno dei primissimi regali scudetto potrebbe essere proprio l’ex United, reduce da un’ottima stagione agli ordini dello ‘Special One’ che lo ha schierato praticamente sempre (37 presenze) con Smalling che è andato anche a segno in tre occasioni. Un affare che decollerebbe a bocce ferme, quando il Napoli potrà definitivamente pensare alla squadra del futuro: per Smalling, in tal senso, gli azzurri restano alla finestra.