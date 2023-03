Napoli, bomba clamorosa: tifosi pazzi di gioia

Ottima notizia per i tifosi del Napoli: il DS Cristiano Giuntoli ha in mente una mossa a sorpresa per rinforzare la squadra.

Gli azzurri stanno già pensando al futuro e sono alla ricerca di nuovi innesti per la rosa del prossimo anno.

Si respira un clima di grande entusiasmo in casa Napoli. La squadra di Spalletti è ad un passo dalla vittoria dello scudetto e ha raggiunto i quarti di finale di Champions League per la prima volta nella storia del club. I tifosi sognano in grande e sperano di proseguire il cammino europeo, ma prima la concentrazione sarà rivolta alla Serie A: dopo la sosta, infatti, ci sarà la sfida con il Milan, un vero e proprio antipasto del doppio confronto europeo. Intanto, però, la dirigenza pensa anche al futuro: ecco l’ultima idea di Cristiano Giuntoli.

Napoli, ottima notizia per i tifosi: la mossa di Giuntoli

Il Napoli è stato grande protagonista sul mercato nell’ultimo anno. La società ha deciso di apportare cambiamenti importanti lasciando partire dei big per poi sostituirli con nuovi innesti a costi contenuti: la sostenibilità economica, infatti, è sempre stata una priorità abbinata alla competitività della rosa. Giocatori provenienti da campionati “minori” come Kvaratskhelia e Kim hanno offerto subito un grande contributo senza aver bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano.

Ad oggi, comunque, è presto per immaginare quella che sarà la strategia che verrà adottata a fine stagione: molto probabilmente arriveranno offerte per i top player, ma il presidente De Laurentiis ha affermato che non avrà difficoltà a trattenerli. Intanto, però, circolano delle voci sui possibili obiettivi di mercato: una delle ultime indiscrezioni non può far altro che rendere felici i tifosi. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Giuntoli avrebbe messo il mirino su due centrocampisti: Koopmeiners e Samardzic.

Il primo è un centrocampista di quantità e qualità dal mancino educato: sa battere i calci piazzati ed ha un ottimo tiro dalla distanza. In questa stagione ha già realizzato sei gol in Serie A (con una tripletta) ed ha fornito quattro assist: il 7 dell’Atalanta sarebbe un pallino del direttore sportivo del Napoli, ma bisognerà capire quali saranno le richieste dei bergamaschi.

Il secondo, invece, è una mezzala prettamente offensiva che può anche essere impiegata come trequartista o esterno offensivo. Il classe 2002 dell’Udinese sta vivendo una buona annata e, pur non essendo un titolarissimo, ha a referto quattro reti e tre assist in campionato. Il serbo (anche lui mancino) sarebbe nel mirino del Napoli da tempo ormai.

Nel centrocampo azzurro c’è un big in bilico

Il Napoli potrebbe intervenire a centrocampo puntando su uno di questi giocatori o su entrambi. La strategia da seguire, ovviamente, dipenderà dallo scenario che si delineerà in estate. In quel reparto c’è un addio quasi certo: salvo clamorose sorprese, infatti, Ndombelé non dovrebbe essere riscattato. Più delicata, invece, la situazione di un big: Zielinski.

Il polacco ha un contratto in scadenza nel 2024 e gli azzurri non intendono perdere il giocatore a parametro zero. Per questo motivo, c’è un bivio da affrontare: o si rinnova, o si prenderà in considerazione l’ipotesi cessione immediata. Di fatto, si sta ripetendo la situazione di Fabian Ruiz, che si è trasferito al PSG poiché non aveva prolungato l’accordo con scadenza 2023. Se l’ex Udinese dovesse dire addio, dunque, non sarebbe da escludere un doppio innesto a centrocampo.