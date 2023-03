MotoGP, la decisione è ufficiale: non ci sarà al GP di Argentina

MotoGP, la decisione è ufficiale: non ci sarà al GP d’Argentina. Assenza molto pesante in vista della seconda gara della stagione

Il primo Gran Premio del mondiale di MotoGP 2023 ha già regalato colpi di scena a sufficienza. Non per quanto riguarda il vincitore della gara sul circuito del Portimao, il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia capace di dominare la scena dall’inizio alla fine in sella alla sua Ducati.

Quanto per l’incidente in avvio provocato dal pluri campione del mondo Marc Marquez che con la sua Honda-Repsol in una brusca e improvvida frenata ha tolto di mezzo il portoghese dell’Aprilia, Miguel Oliveira, che si trovava davanti a lui.

Ma non c’è tempo per analizzare quanto è accaduto domenica scorsa, visto che l’attenzione e l’interesse di tutti sono già proiettate alla prossima gara, il Gran Premio d’Argentina che si svolgerà sul tracciato di Termas de Rio Hondo. Un appuntamento molto atteso per molteplici ragioni: dalle polemiche emerse già in Portogallo in relazione alla nuova Sprint Race, ai tantissimi infortuni che hanno falcidiato la griglia di partenza e soprattutto alla querelle che ha riguardato Marc Marquez.

Il trentenne fuoriclasse di Cervera si è infatti procurato una frattura alla mano, un problema molto meno grave rispetto ai precedenti infortuni ma che gli impedirà comunque di correre in Sudamerica. Non poteva iniziare nel peggiore dei modi quella che nelle intenzioni della Honda e dello stesso campione iberico doveva essere la stagione del grande riscatto, della rivincita nei confronti del destino.

MotoGP, la decisione è ufficiale: Marquez salterà la gara in Argentina

Niente Gran Premio d’Argentina per Marquez che molto probabilmente tornerà in gara domenica 16 aprile in occasione del GP delle Americhe in programma sul circuito di Austin. Il team Honda-Repsol, proprio per questo motivo, ha deciso di non sostituire il campione di Cervera. “Per una sola gara non aveva senso prendere un altro pilota“, ha dichiarato un dirigente della scuderia giapponese.

Sul circuito di Termas, sarà il solo Joan Mir a correre per la Honda. “Questo è un inizio d’anno impegnativo, visto che siamo già proiettati verso la prossima gara – ha dichiarato l’ex pilota Suzuki – per noi, che siamo ancora in fase di apprendimento, questo è positivo perché possiamo avere più tempo sulla moto e provare subito alcune nuove idee. Il fine settimana di Portimao è stato altalenante, quindi spero che questo weekend tutto si svolga senza incidenti. Mi auguro di poter fare più chilometri sulla moto. Questo è l’obiettivo: continuare a migliorare la nostra velocità in entrambe le gare”.