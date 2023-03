Dries Mertens commuove tutti: il video condiviso fa breccia nel cuore dei tifosi azzurri

Dries Mertens fa ancora centro: un suo video condiviso ha intenerito i tifosi azzurri che non lo hanno dimenticato

Senza ombra di dubbio Victor Osimhen, che a suon di bordate e di colpi di testa ha demolito i bunker avversari, e Khivha Kvaratskhelia, che con i suoi guizzi, i gol, gli assist al bacio e le progressioni in dribbling ha mandato in estasi i tifosi del Napoli, sono gli indiscussi idoli del popolo azzurro che ha iniziato una lunga volata in vista dell’inizio ufficiale dei festeggiamenti per il terzo e tanto agognato scudetto.

Eppure, neanche il funambolico georgiano e il nigeriano castigatore delle difese avversarie sono riusciti a scalzare del tutto dal cuore dei tifosi azzurri Dries Mertens, con 148 gol il più prolifico marcatore del Napoli all time. Un amore che affievolisce nonostante la distanza visto che Mertens, dopo 397 match, 148 gol e 90 assist, ha deciso di proseguire la carriera al Galatasaray, in Turchia, lasciando, però, il cuore nella “sua” Napoli.

Dries Mertens, il video per il primo compleanno del figlio commuove i tifosi azzurri

Infatti Mertens è amato dai tifosi non solo, ça va sans dire, per il suo enorme contributo alla causa azzurra ma anche per il suo comportamento: mai una polemica o un atteggiamento sopra le righe neanche quando, fino all’esplosione con Sarri che lo ha reinventato centravanti valorizzandone la grande vena realizzativa, vedeva più la panchina che il campo da gioco.

Ma a far scoccare la scintilla è stato il suo essersi perfettamente integrato nella realtà di Napoli apprezzandone le bellezze storico-culturali, paesaggistiche (ha acquistato la casa a Palazzo Donn’Anna, a Posillipo, in cui viveva, un attico con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli), le prelibatezze gastronomiche e la grande tradizione musicale (virale un video che lo immortala mentre steso sul lettino, a Castel Volturno, si esibisce sulle note di “Abbracciame” di Andrea Sannino).

Insomma, un napoletano nato per sbaglio in Belgio e perciò ribattezzato affettuosamente dai tifosi napoletani “Ciro”, tra i nomi più diffusi all’ombra del Vesuvio. Un nomignolo che per Mertens è più di un semplice soprannome, è il suo atto di nascita napoletana al punto tale da aver battezzato il suo primogenito, tra l’altro, nato a Napoli per volontà dei genitori e non per una casualità o necessità, Ciro Romeo che domenica scorsa ha spento la sua prima candelina.

Un’occasione speciale che Dries Mertens ha festeggiato postando sul suo account Instagram un video del suo primogenito che ha intenerito tutti i tifosi azzurri. “Hai portato il sole nelle nostre vite”, il dolcissimo messaggio di papà Dries e mamma Kat a corredo del suddetto video.