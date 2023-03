Scudetto e addio: Spalletti ricoperto d’oro. Il tecnico di Certaldo a sorpresa potrebbe lasciare gli azzurri al termine di questa straordinaria stagione

Una stagione indimenticabile e decisamente unica nella storia quasi centenaria del Napoli.

Un campionato che gli azzurri, dopo le durissime contestazioni di alcuni tifosi nei confronti del presidente De Laurentiis, conseguenza di cessioni e addii dolorosi, hanno dominato in lungo e in largo fin dall’inizio. Osimhen e Kvaratskhelia, insieme ovviamente a tutta la squadra, stanno per regalare al club campano il terzo scudetto della sua storia. Un successo trionfale e strameritato, che ha come artefice principale il nocchiero di questa gioiosa macchina da gol, Luciano Spalletti.

L’allenatore di Certaldo, dopo aver sfiorato lo scudetto alla guida della Roma quindici anni fa e dopo aver riportato l’Inter in Champions League, traguardo che i nerazzurri non centravano da alcune stagioni, ha trovato la sua consacrazione proprio a Napoli. Coadiuvato alla perfezione da una società che ha compiuto un capolavoro sportivo e manageriale, Luciano Spalletti si è ritrovato ad allenare una rosa forte, omogenea e senza prime donne, formata da giocatori che hanno seguito le sue direttive fin dal primo giorno del ritiro estivo a Dimaro.

A fare il resto sono stati i risultati e le prestazioni: vittorie a raffica, gol a grappoli e uno spettacolo offerto sul terreno di gioco quasi sempre esaltante. E ora a due mesi o poco più al termine della stagione il Napoli non è solo virtualmente campione d’Italia, ma può giocarsi concrete chance di arrivare in fondo anche in Champions League.

Scudetto e addio? Spalletti può trasferirsi in Premier League

E proprio grazie alla splendide prove fornite in Europa il nome di Luciano Spalletti è finito sul tavolo dei maggiori club stranieri. In Premier League ad esempio c’è chi è rimasto a bocca aperta di fronte alla qualità del gioco proposto dal Napoli e che in virtù di questo ha messo l’allenatore toscano in cima alle sue preferenze per la prossima stagione. Come ad esempio il Liverpool, che starebbe valutando un profondo rinnovamento per l’estate prossima.

La dirigenza dei Reds è rimasta abbacinata dal Napoli ammirato nel doppio confronto della fase a gironi di Champions, tanto da aver deciso di strappare Spalletti agli azzurri. Potrebbe dunque essere l’allenatore di Certaldo a prendere il posto di Jurgen Klopp, il cui lungo ciclo sulla panchina del Liverpool è probabilmente giunto al capolinea.

Questo però non significa che le strade del Napoli e di Spalletti siano destinate a dividersi, tutt’altro. Il presidente De Laurentiis vuole assolutamente blindare con un ricco contratto il tecnico che ha riportato lo scudetto alle pendici del Vesuvio dopo 33 anni. Vedremo se ci riuscirà.