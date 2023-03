Fiorentina gelata: Amrabat si trasferisce in una big

Sofyan Amrabat è pronto a lasciare la Fiorentina alla fine di questa stagione: pronto a trasferirsi in una big

A dire il vero non si tratterebbe affatto di una clamorosa novità visto che, proprio nell’ultima sessione invernale del mercato, il calciatore è stato ad un passo dall’addio. Proprio nelle ultime ore del mese di gennaio quando il centrocampista stava per firmare con un top club europeo estero.

Alla fine non se ne è fatto più nulla, ma la sua voglia di andarsene ha fatto letteralmente infuriare i tifosi viola. Gli stessi che, dopo averlo sempre difeso ed elogiato lo hanno subissato di fischi al suo ritorno all’Artemio Franchi. Ora sembra che la situazione si sia calmata, ma la cessione è sempre dietro l’angolo e può avvenire nella prossima estate.

La cosa certa è che il suo rendimento non è mai calato. Una buona notizia per alcuni top club europei che lo seguono con molto interesse e sono pronti a presentare una importante offerta alla società di Commisso. Quest’ultimo è pronto a valutare la cifra più alta e cederlo al migliore offerente.

Non è affatto un mistero che dalla sua strepitosa Coppa del Mondo in molti lo hanno segnato nella lista dei prossimi acquisti. I gigliati proveranno in tutti i modi a trattenerlo, ma a quanto pare sembra una impresa piuttosto impossibile.

Amrabat, addio Fiorentina: due top club lo puntano

La squadra che a gennaio lo ha cercato fortemente era proprio il Barcellona. Un interesse per i blaugrana che, a dire il vero, non è mai svanito. I catalani sono pronti a tentare un nuovo assalto a giugno. Il nome del calciatore continua a piacere al manager Xavi che lo vede come nuovo rinforzo ideale per la linea mediana nella sua squadra. Anche se la trattativa è tutt’altro che semplice e scontata per via della concorrenza.

C’è anche un’altra società che è pronta a chiedere informazioni e presentare un’offerta. Non una di Liga, ma di Premier League. Stiamo parlando del Manchester United di Ten Hag. L’allenatore olandese è rimasto a dir poco impressionato dalle prestazioni del calciatore che ha fatto vedere a tutti di essere all’altezza della situazione. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 25 milioni di euro. Una cifra importante, ma non per la Premier League che non ha di certo problemi economici per portare in Inghilterra i migliori calciatori.