Insigne, un diavolo per capello: perché si è tinto la chioma

Il motivo per cui Insigne si è tinto la chioma è qualcosa di incredibile. I tifosi che se lo chiedevano hanno finalmente trovato risposta

Coloro che si sono sempre chiesti il motivo per cui l’ex fantasista del Napoli si sia tinto i capelli, ora hanno finalmente trovato la soluzione al loro dilemma. Si tratta di una scelta che, a primo impatto, potrebbe sembrare bizzarra.

In realtà la matrice di questo gesto è molto personale. E da un certo punto di vista anche molto toccante. La vita privata dei calciatori non sempre viene messa “a nudo”. Ma questa volta, anche da parte del diretto interessato, è avvenuto per una buona causa. Il trasferimento di Insigne in Canada, al Toronto, ha fatto discutere un bel po’ di tifosi. Sia neutrali che schierati. La maggior parte dell’opinionismo propendeva verso un trasferimento fatto più per ragioni “economiche” che calcistiche. Ma queste sono opinioni che lasciano il tempo che trovano, in quanto spesso e volentieri non contestualizzate. Ciò che conta è che il giocatore abbia finalmente ritrovato sé stesso, dopo un breve periodo con il Napoli non propriamente indimenticabile.

Nonostante si sia spesso parlato di ritorno in Italia, il sentore generale per lui sembra essere molto positivo. I tifosi in ogni caso non lo dimenticheranno mai, per via di tutto ciò che ha fatto per i colori della sua città natale. Di recente è tornato a far parlare di sé per un’altra questione. Questione che non riguarda propriamente il calcio giocato.

Il nuovo look del giocatore ha fatto letteralmente andare su di giri i social. Di per sé è sempre stata una personalità molto eccentrica, dunque certe discussioni non rappresentano affatto una novità. La sua chioma rossa ha fatto pensare subito ad un omaggio al Toronto, ma come si potrà leggere a breve a quanto pare non è così. Il motivo è un altro: ecco di cosa si tratta.

Insigne e i capelli rossi: il motivo della tinta

La tinta rossa di Lorenzo Insigne ha un motivo ben preciso. Alcuni pensavano, legittimamente, che l’ex esterno sinistro dei partenopei abbia pensato bene di fare un omaggio al proprio club di appartenenza.

In realtà non sembra essere questo il processo logico che lo ha portato a compiere un’azione simile. A quanto pare il “rosso” rappresenta un modo scaramantico per alleviare ed annullare il dolore della perdita del figlio. Un piccolo rituale simbolico, che si spera chiaramente lo possa aiutare a riprendersi da questa tragedia.