Rottura e ritorno in Italia: Insigne infiamma il derby

Insigne è già stuto (e pentito) della sua avventura al Toronto: rottura e ritorno in Italia con all’orizzonte un derby di mercato

Il favoloso rendimento dei “gemelli del gol” Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, tra i principali artefici della straordinaria stagione del Napoli che di fatto ha già messo in bacheca il terzo scudetto della sua storia e che si appresta a recitare un ruolo da protagonista anche in Champions League, ha fatto sbiadire il ricordo di Lorenzo Insigne, ex idolo del popolo azzurro che l’anno scorso è stato convinto a suon di milioni di dollari a cambiare vita e campionato trasferendosi al Toronto Football Club.

Una nuova vita nel nuovo mondo di cui Lorenzinho non è soddisfatto tanto che non vede l’ora di ritornare nel Vecchio Continente, anzi, per la precisione nel Bel Paese. Comunque, dopo il tentativo andato a vuoto l’estate scorsa il Galatasaray potrebbe essere la prossima tappa della carriera dell’ex azzurro. Infatti, il 31enne, attualmente fermo ai box causa infortunio, è stato consigliato ai giallorossi di Istanbul dal Timur Erder, l’uomo d’affari che ha fatto da intermediario nella trattativa che portato in riva al Bosforo Dries “Ciro” Mertens.

Rottura e ritorno in Italia: Insigne sogna il Milan e l’Inter

Ebbene, i dirigenti del club turco confidano di convincere Lorenzo Insigne a tentare l’avventura al Galatasaray facendo leva proprio sulla presenza in squadra del suo amico e compagno di squadra di lunga data al Napoli Dries Mertens oltre a quelle di vecchie conoscenze della Serie A, dall’ex giallorosso Nicolò Zaniolo all’ex nerazzurro Mauro Icardi passando per l’ex sampdoriano Lucas Torreira, che oltretutto gli consentirebbero di respirare aria di casa.

Infatti, Insigne ha nostalgia di casa e, pertanto, sogna di ritornare in Italia per accasarsi o al Milan o all’Inter infiammando così il derby meneghino. Tuttavia, al momento siamo solo a livello di rumor: così, infatti, sono state bollate tali indiscrezioni da un rappresentante del Toronto, interpellato da un giornalista canadese.

Neanche il tecnico del Toronto, Bob Bradley, dà troppo peso alle voci di “mal di pancia” di Insigne che, a suo dire, è solo frustrato per l’infortunio che lo ha fortemente condizionato nell’attuale stagione come testimoniano impietosamente i numeri: dopo aver saltato nel 2022 5 dei 16 match per i quali era disponibile dopo essersi aggregato al Toronto a giugno 2022, finora Insigne ha giocato appena il 9% del totale dei minuti disponibili nel 2023.