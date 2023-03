Insigne cambia look a Toronto: mai visto così, nuovo colore

Lorenzo Insigne ha lasciato Napoli la scorsa estate, abbracciando una realtà e un calcio completamente diversi. A Toronto, di recente, ha anche cambiato look

Mentre il Napoli vola in campionato e sogna anche a livello europeo, con un quarto di finale di Champions tutto da giocare col Milan, l’ex capitano azzurro, Lorenzo Insigne, non sta vivendo un grandissimo momento in quel di Toronto.

Il classe 1991 già ad inizio 2022 aveva abbracciato il progetto della compagine canadese, per poi ufficialmente lasciare la sua Napoli con l’abbraccio del Maradona a fare da splendida cornice ad un addio sentito e sofferto. A kilometri di distanza la sua passione per gli azzurri non si è mai esaurita, e dopo 122 gol e 95 assist in 434 presenze, ora si gode da spettatore speciale le gesta del Napoli di Luciano Spalletti. I partenopei fanno l’andatura in Serie A e puntano a stupire ulteriormente anche in Europa, dopo aver raggiunto uno storico quarto di finale di Champions League. Non eccezionale invece il primo impatto di Insigne a Toronto, dove nella sua prima porzione di stagione nel 2022 ha messo a referto comunque 6 gol in 11 presenze, senza però accedere ai playoff di campionato. Delusione anche per l’avvio della nuova annata con appena 34 minuti giocati ed un fastidioso infortunio al polpaccio.

L’ex Napoli cambia tutto: a Toronto il nuovo look di Insigne fa già scalpore

A dispetto delle problematiche non perde il sorriso il fantasista napoletano che si è anche lanciato in un cambio di look molto particolare, e che richiama fortemente alla nuova realtà nella quale si trova ora.

L’ex capitano azzurro ha deciso di cambiare colore ai capelli mostrandosi su Instagram con un bel rosso acceso che riporta inevitabilmente ai colori sociali del Toronto, compagine in cui milita attualmente. Di seguito le foto su Instagram del nuovo taglio dell’ex numero 24 partenopeo: “L’esperimento magenta. Ho formulato il mio piano, motivato dai sogni. Ho parlato con i miei uomini, motivato la mia squadra”, recita il post al culmine del quale viene anche taggato il Madison Avenue Hair Studio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Girgis (@girgisdoeshair)

L’ennesima svolta estetica per Insigne che non è di certo nuovo a cambi di look improvvisi e capigliature particolari: ricorderete senz’altro la sua decisione di provare con una chioma bionda qualche tempo fa. Un calciatore di grande talento in campo, legatissimo alla famiglia ed anche da lontano al suo Napoli, che punta a vincere il terzo scudetto della propria storia. Stavolta però la dedica, dal punto di vista cromatico, è a tinte rosso Toronto.