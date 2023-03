Napoli, Spalletti può sorridere: arriva la bella notizia per il futuro

Può sorridere Luciano Spalletti: arriva una notizia importante per il futuro della rosa del Napoli. Ecco cosa sta succedendo.

L’allenatore azzurro può ritenersi soddisfatto per una decisione presa della dirigenza: ufficialità attesa a breve.

Il Napoli sta vivendo un’annata magica e, senza dubbio, Luciano Spalletti è uno dei protagonisti assoluti. L’allenatore è alla seconda stagione sulla panchina azzurra e, dopo una prima annata positiva, sta guidando la squadra verso la vittoria di uno scudetto mai messo in discussione. Inoltre, il club ha raggiunto i quarti di finale di Champions League per la prima volta nella sua storia: qui affronterà il Milan con l’obiettivo di ottenere il pass per le semifinali. Spalletti, intanto, può sorridere: la dirigenza ha preso una decisione che lo renderà sicuramente soddisfatto.

Buona notizia per Spalletti: è tutto pronto

Il Napoli si appresta ad affrontare la parte più importante della stagione: lo scudetto è vicinissimo, ma la piazza sogna in grande anche in Europa. La doppia sfida con il Milan ai quarti di Champions League sarà un evento storico e l’obiettivo è quello di raggiungere il turno successivo per giocarsi la finale di Istanbul con una fra Inter e Benfica.

Gli azzurri sfideranno proprio i rossoneri alla ripresa del campionato dopo la sosta in quello che sarà un vero e proprio antipasto dello scontro europeo. In questo momento di pausa, però, la società è principalmente concentrata sul futuro della rosa. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, si starebbe definendo un importante rinnovo di contratto: quello di Juan Jesus.

Il difensore è in scadenza nel 2023, ma c’è la volontà di andare avanti insieme. Il brasiliano, quando è stato chiamato in causa, ha sempre offerto un contributo importante e, inoltre, è un elemento importante per lo spogliatoio. Il suo contratto dovrebbe essere prolungato fino al 2024 con un’opzione per il rinnovo fino al 2025. Sarebbe una mossa importante per Spalletti, che ha si è sempre fidato del centrale e che lo ha sempre mandato in campo nel momento del bisogno.

Juan Jesus, emblema della gestione Spalletti

Luciano Spalletti ha da sempre fatto dell’unità di gruppo un elemento chiave della gestione della squadra. Sebbene ci sia una formazione titolare assodata, l’allenatore si affida sempre a tutta la rosa, sia a gara in corso che per le rotazioni. Juan Jesus parte da dietro nelle gerarchie rispetto a Rrahmani e Kim, ma il suo contributo è sempre stato importante.

Il brasiliano, in questa stagione, ha raccolto otto presenze in Serie A (di cui sette da titolare) segnando anche un gol. L’allenatore ed il difensore hanno collaborato già in passato alla Roma e, salvo clamorose sorprese, continueranno a farlo al Napoli: la firma sul rinnovo è vicina per entrambi.