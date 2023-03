Calciomercato, Napoli-Hojlund: c’è solo un problema

Calciomercato Napoli, prosegue l’interesse verso Rasmus Hojlund: per arrivare all’attaccante danese c’è solo un problema.

Gli azzurri continuano a seguire con grande interesse la stagione dell’attaccante 23enne dell’Atalanta, autore di ben 5 gol nelle sue prime due partite con la maglia della Danimarca ‘dei grandi’: per portare al Maradona Hojlund però c’è un problema da risolvere.

Il Napoli attende di poter festeggiare il suo scudetto numero 3 della propria storia e nel frattempo inizia già a pensare al futuro della squadra. In un recente intervento il presidente De Laurentiis ha assicurato che cederà i propri campioni solo dinanzi ad offerte indecenti, confermando di fatto pensieri che aveva già in qualche modo espresso. Per Victor Osimhen, uomo copertina della squadra di Spalletti, l’offerta irrinunciabile sarebbe 150 milioni, una cifra che permetterebbe quindi ai campani di valutare un sostituto all’altezza senza però dimenticare i paletti imposti dalla dirigenza: tra i nomi papabili c’è anche quello di Rasmus Hojlund.

Hojlund-Napoli: il problema non è solo la concorrenza

Tra le grandi sorprese di questa stagione 2022/23 della Serie A c’è anche Rasmus Hojlund. Il 23enne centravanti danese, insieme al suo compagno di reparto Ademola Lookman, è stato il trascinatore a sorpresa dell’Atalanta, risultando l’ennesimo talento scovato dagli scout orobici oltre che l’ormai prossimo sogno di mercato di tante big in tutta Europa. Sullo scandinavo pare esserci già una concorrenza accanita e tra gli interessati c’è anche il Napoli.

Gli azzurri sembrano interessati al profilo di Hojlund in caso di eventuale partenza in estate da parte di Osimhen, con le due trattative che potrebbero essere quindi legate l’una all’altra, ma nonostante al momento non sembrino esserci concreti segnale di cessione dell’ex Lille la dirigenza campana non vuole farsi trovare impreparata. Oltre alla forte concorrenza sorge però un altro problema per De Laurentiis e Giuntoli, vale a dire il prezzo del giocatore.

A presentare questo possibile ostacolo è l’Eco di Bergamo il quale avverte il Napoli e le altre squadre interessate al giocatore: stando al quotidiano bergamasco il valore di Hojlund sarebbe infatti quasi triplicato rispetto ai 17 milioni che l’Atalanta sborsò per acquisirlo dallo Sturm Graz, arrivando ai circa 50 odierni. Per gli azzurri ovviamente si tratterebbe di una cifra non impossibile, soprattutto se per Osimhen dovessero arrivare proposte vicine ai 150 milioni richiesti da De Laurentiis, ma in ogni caso per i campani potrebbe essere necessario guardare anche altrove.

Napoli, chi potrebbe prendere il posto di Osimhen?

Il futuro di Victor Osimhen allo stato attuale delle cose dice ancora Napoli, è altrettanto chiaro però che il calciomercato è sempre un periodo particolare, quasi folle verrebbe da dire, e non sono da escludere colpi di scena di qualsiasi genere. In caso di addio dell’ex Lille, come già ampiamente riportato, gli azzurri potrebbero pensare ad Hojlund, ma qualora sul danese arrivasse in anticipo un altro big club europeo per il Napoli occorrerebbe pensare a soluzioni alternative, come ad esempio Jonathan David.

L’attaccante canadese proverrebbe proprio come Osimhen dai francesi del Lille e, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe già visionato da parte del Napoli. Una pista low cost sarebbe poi Beto, l’agente dell’attaccante dell’Udinese in questi giorni si è detto non sorpreso di queste voci dato che il suo assistito sta vivendo una stagione importante in quel di Udine. Per il momento Giuntoli si limita comunque ad osservare la situazione in attesa di capire in estate quale sarà il futuro di Victor Osimhen.