Infortunio in Nazionale, potrebbe saltare anche Napoli-Milan

Infortunio in Nazionale per uno dei protagonisti della sfida tra Napoli e Milan: il calciatore rischia di dover saltare il big match.

C’è preoccupazione dopo il problema fisico che ha costretto il calciatore ad abbandonare il ritiro della sua Nazionale e fare ritorno anticipato in Italia: per lui il big match di campionato tra Milan e Napoli è a forte rischio.

La pausa Nazionali concede ai club un breve periodo di stop prima del ritorno dei campionati e delle coppe e dell’avvio di un segmento finale di stagione che si preannuncia entusiasmante. In Serie A a riaprire le danze sarà una 28esima giornata di fuoco, all’interno di essa si svolgerà anche la prima delle tre sfide tra Milan e Napoli, un match che anticiperà il quarto di finale di Champions League e che sarà importantissimo per il futuro del campionato. A preoccupare una delle due squadre c’è però un infortunio che rischia di eslcudere dal match uno dei protagonisti.

Infortunio al polpaccio per il giocatore: Milan-Napoli a rischio

Uno dei rischi che da sempre è parte integrante della pausa Nazionali è quello di potenziali infortuni a giocatori importanti. In vista del big match tra Napoli e Milan i protagonisti ‘a rischio’ in quanto convocati dalle proprie rappresentative sono diversi e sparsi per tutto il Mondo. Dagli azzurri Kim, Zielinski e non solo arrivando ai rossoneri Maignan, Kjaer, Ibra e gli altri, i giocatori coinvolti nella pausa Nazionali sono tanti e per uno di loro è arrivato un inatteso e preoccupante stop.

A dover far fronte ad un potenziale problema è Stefano Pioli. Il tecnico del Milan sa quanto per i suoi sarà importante la sfida del Maradona e pertanto per l’ex Lazio e Fiorentina sarà fondamentale poter contare su tutti i propri effettivi. Il timore dalle parti di Milanello in queste ultime ore è quindi rivolto verso le condizioni di Pierre Kalulu: il centrale francese ha fatto ritorno ancticipato in Italia, ecco perchè.

L’ex giovanili del Lione aveva risposto presente alla convocazione della Nazionale U21 della Francia ma prima della sfida contro i pari età della Spagna ha accusato un problema al polpaccio che lo ha obbligato a tornare a Milano. Al momento non ci sono ancora notizie certe sulle sue condizioni ma di certo c’è grande preoccupazione in vista della supersfida di domenica contro il Napoli, gli esami di accertamento saranno svolti lunedì e in caso di esito negativo servirà per il tecnico rossonero trovare una soluzione.

In caso di forfait per la sfida di campionato, da valutare poi sarebbe la presenza per le successive sfide dei rossoneri compresa l’andata della gara di Champions sempre contro il Napoli, al suo posto potrebbe essere pronto Simon Kjaer, titolare con la sua Danimarca sia contro la Finlandia che contro il Kazakistan e autore di un assist nella sconfitta contro la nazionale kazaka. Per Pioli si prospetta dunque un problema da risolvere in vista della complessa sfida del Maradona, la prima di un trittico che dirà tanto sulla stagione del Milan.