Milan-Napoli, l’ex rossonero Eranio: il messaggio arriva dritto ai tifosi partenopei

Milan-Napoli, l’ex giocatore rossonero Stefano Eranio avverte i tifosi partenopei: ecco il messaggio in vista dell’ottavo di Champions.

L’ex centrocampista del Milan, vincitore di una Champions League con i rossoneri nel 1994, ha parlato a Tuttmercatoweb in vista dell’ottavo di finale tra il Diavolo ed il Napoli: il suo messaggio arriva dritto ai tifosi partenopei.

Il post pausa Nazionali regalerà alle 6 squadre italiane ancora nelle coppe europee una parile estremamente intenso. Ad attendere il Napoli ci sarà addirittura un triplo scontro ad altissima tensione contro il Milan Campione d’Italia in carica. I rossoneri e gli azzurri, dopo il match di campionato il primo aprile, si andranno ad affrontare ai quarti di finale di Champions League in una doppia sfida che promette già spettacolo. Proprio in vista del duello europeo l’ex Milan Stefano Eranio ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Eranio sul quarto di Champions: “Spalletti avrebbe voluto altro dal sorteggio”

Il derby italiano che garantirà almeno una squadra della Serie A in semifinale di Champions League accende già gli animi di tutti i tifosi, non solo quelli delle due squadre coinvolte. Il Napoli, squadra dominatrice del campionato e capace di grandissime prestazioni anche a livello europeo, si troverà ad affrontare una squadra come il Milan la quale, nonostante le tantissime difficoltà incontrate, ha sempre avuto nella Champions un vero e proprio habitat naturale.

A saperlo bene è tra gli altri anche Stefano Eranio, ex centrocampista rossonero tra il 1992 ed il 1997, il quale nella stagione 1993/94 vinse la massima competizione europea per club con la maglia del Milan. Il classe 1966 ha concesso in questi giorni un’intervista a Tuttomercatoweb nel quale, tra le altre cose, ha parlato anche dell’ormai vicino quarto di finale tra il Diavolo ed il Napoli.

Parlando del doppio incontro tra partenopei e rossoneri ed in particolare della questione esperienza europea, Eranio ha così dichiarato: “Il Milan è il Milan, fa paura. Spalletti avrebbe voluto altro dal sorteggio, la Champions è di casa per quella società, anche se è chiaro che i miracoli non si fanno”. L’ex centrocampista, pur rimanendo convinto dell’attuale superiorità del Napoli nei confronti del Diavolo, ha quindi mostrato come secondo lui ci sono comunque chance concrete di approdo in semfinale per la sua squadra, soprattutto per l’abitudine da parte del Milan a questi livelli. Eranio ha poi parlato anche della questione tattica, consigliando a Pioli il modulo da scegliere nella doppia sfida.

4-2-3-1 o 3-4-2-1? Eranio non ha dubbi: ecco la sua scelta

Uno dei temi tattici che sembra destinato ad animare l’avvicinamento al quarto di finale tra Milan e Napoli sarà la scelta del modulo da parte di Stefano Pioli. Dopo le grandi difficoltà patite al rientro dopo la sosta per i Mondiali da parte dei rossoneri, l’ex tecnico di Lazio e Fiorentina ha scelto di cambiare schema tattico passando dal 4-2-3-1 all’odierno 3-4-2-1. I miglioramenti avuti dai rossoneri dopo questo cambio fatto da Pioli fanno pensare ad una conferma anche in vista della Champions, ma Eranio non sembra essere completamente d’accordo.

L’ex centrocampista del Milan, sempre nel corso della sua intervista a Tuttomercatoweb ha dichiarato: “Il Milan deve fare il Milan, quello vero. Quello che ha grande personalità, tornando al 4-2-3-1 e con giocatori che acquistino qualcosa rispetto ad ora”. Per Eranio dunque la chiave non sarà il cambio modulo, quanto ritrovare alcuni protagonisti dello scorso anno che in questa stagione stanno faticando più del previsto. La sfida di Champions tra i rossoneri ed il Napoli si avvicina sempre di più e a giudicare anche dalle parole dell’ex centrocampista l’attesa cresce sempre di più.