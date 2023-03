Calciomercato Napoli, tre nomi sul taccuino di Giuntoli: di chi si tratta

In vista della prossima stagione, Cristiano Giuntoli ha già messo nel mirino tre nomi per rinforzare il Napoli: ecco quali giocatori piacciono al ds azzurro.

Il Napoli ha disputato sin qui una stagione di altissimo livello che si concluderà probabilmente con uno scudetto più che meritato. E parlando di meriti, ne vanno riconosciuti molti al ds azzurro Cristiano Giuntoli.

Pur non avendo molta liquidità a disposizione, il direttore sportivo del Napoli è riuscito a costruire una squadra competitiva andando a scovare talenti in campionati poco conosciuti, portando all’ombra del Vesuvio due giocatori come Kim Min-Jae e Kvaratskhelia. Giuntoli non ha intenzione di cambiare la propria politica di mercato ed in vista della prossima stagione ha già messo nel suo mirino altri 3 giocatori giovani e di talento.

Giuntoli ci riprova: tre talenti sotto la lente del ds azzurro

Il Napoli ha dimostrato come si possa costruire una squadra vincente anche se investire moltissimo e gli azzurri sono decisi a continuare su questa linea anche il prossimo anno. Cristiano Giuntoli, assieme ai suoi scout, si sta già guardando intorno per trovare nuovi talenti e anticipare la concorrenza, sperando di poter piazzare un altro colpo alla Kvaratskhelia. Proprio per questo motivo, il ds azzurro sta continuando a battere i campionati meno conosciuti e secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino sono finiti sotto la sua lente ben 3 giocatori i cui nomi non diranno molto ai più e che alla fine potrebbero rivelarsi dei grandi talenti.

Il primo nome è quello di Alaige Saine, difensore centrale del Gambia che milita in Danimarca nell’Horsens, dove è in prestito dal club gambiano dei Falcons. Classe 2000, Saine è già nel giro della nazionale under 20 del proprio paese dove è titolare fisso e con la quale ha segnato 2 gol lo scorso Febbraio nella Coppa d’Africa Under 20. Il secondo nome sul taccuino di Giuntoli è quello di Pape Diop, centrocampista senegalese dei belgi dello Zulte Waregem che si è messo in mostra soprattutto nel settore giovanile del club belga. Il terzo ed ultimo nome, sempre dall’Africa, è quello di Pape Diallo, anch’egli senegalese come Pape Diop, solo che a differenza del connazionale è un esterno destro e gioca in Francia nella seconda squadra del Metz.

Niente Juventus per Giuntoli: i bianconeri virano su altri obiettivi

La stagione deve ancora concludersi, ma Giuntoli è già al lavoro per rendere il Napoli ancora più competitivo negli anni a venire. Il ds azzurro è concentrato al 100% sulla sua avventura in Campania, ha ancora un anno di contratto e non è affatto intenzionato a lasciare il Napoli, come da lui stesso affermato in una recente intervista a Prime Video. Inoltre la stessa Juventus, che fino a pochi mesi fa era molto interessata al ds azzurro, ha deciso di virare su altri obiettivi, conscia delle difficoltà di strapparlo al Napoli.

Al momento, infatti, il piano A del club bianconero sembra essere diventato Andrea Berta, attuale ds dell’Atletico Madrid, seguito da Massara del Milan, Tare della Lazio e Luis Campos, ds del Paris Saint-Germain e consulente esterno degli spagnoli del Celta Vigo. Molto fredda, dunque, la pista che porta a Giuntoli che salvo clamorosi colpi di scena resterà al Napoli per continuare a far crescere gli azzurri.