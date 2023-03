“Danni enormi”: scudetto a Napoli, sta scoppiando un’enorme polemica

La città di Napoli è pronta ad esultare per uno Scudetto storico, ma sui festeggiamenti per un evento del genere è sorta una dura polemica.

Con la vittoria dell’Italia di Roberto Mancini contro Malta per 0-2 ( reti di Mateo Retegui e Matteo Pessina), di fatto, è terminata la sosta per gli impegni delle varie nazionali. Il Napoli di Luciano Spalletti è ora atteso già da un match che potrebbe dire moltissimo sul successo finale del campionato.

Domenica sera, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona verrà il Milan di Stefano Pioli. In caso di successo, gli azzurri di fatto metterebbero un altro mattone verso la vittoria dello Scudetto. Tuttavia, ovviamente, la gara contro i rossoneri non sarà affatto facile sia per la loro forza che per il loro bisogno di punti per qualificarsi all’edizione dell’anno prossimo della Champions League.

Il Napoli, dal canto suo, ha tutta l’intenzione di chiudere il prima possibile il discorso Scudetto per poi concentrarsi sulla massima competizione europea per club, dove ai quarti di finale sfideranno proprio il Milan di Stefano Pioli. Tuttavia, in attesa del match contro i rossoneri, in questi giorni la febbre dei tifosi del team partenopeo per il probabilissimo Scudetto è salita in maniera prorompente. Proprio sulla festa per il successo finale della squadra di Luciano Spalletti, nel frattempo, è scoppiata un’enorme polemica.

Scudetto a Napoli, il deputato Borrelli: “Se non si interviene, si perderà totalmente il controllo”

Il capoluogo campano, di fatto, è quasi del tutto tinto d’azzurro. Tuttavia, al netto della bellezza di vedere un intero popolo festeggiare un evento così storico, c’è anche il forte timore che la città venga fortemente deturpata. A sollevare questa questione, tramite un post su Facebook, ci ha pensato il deputato Francesco Emilio Borrelli: “Se non si interviene, si perderà totalmente il controllo e sia i monumenti che gli edifici storici subiranno dei grandissimi danni. Lo Scudetto è del popolo, della città, non è esclusiva degli invincibili e dei cialtroni”.

Su questo rischio di vedere deturpare i monumenti di Napoli è intervenuto anche Gaetano Mandredi. Il sindaco del capoluogo campano ha infatti parlato così ai microfoni ufficiali del ‘Fatto Quotidiano’: “Quando ho visto la statua di Piazza Mercato colorata d’azzurro ho iniziato a immaginare il peggio. Lo Scudetto è un evento storico per la nostra città, ma sono impaurito dal fatto che la felicità si trasformi in corrida e la corrida in oltraggio ai nostri monumenti. Per questo motivo ho chiesto la sospensione dell’attività di colorazione. I monumenti, le statue, le fontane lasciamole al loro marmo, alla loro bellezza”.