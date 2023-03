Le grandi delusioni del Fantacalcio: i giocatori dalle fantamedie più basse fino a questo punto del campionato, da vendere assolutamente per puntare a un grande finale di stagione.

Il campionato di Serie A 2022/2023 si avvia alla conclusione. Una delle stagioni più esaltanti per i tifosi del Napoli sta arrivando al rush finale, quello decisivo sotto tutti i punti di vista. Superata anche l’ultima, noiosa, pausa per le Nazionali, i tifosi possono tuffarsi nuovamente su un campionato che, se ha poco ancora da dire in vetta, può riservare grandi sorprese in molti altri sensi. Soprattutto in ambito Fantacalcio. Se ti stai preparando a vivere un finale esaltante e vuoi assolutamente puntare alla vittoria della tua Lega, devi però liberarti di queste fantadelusioni, i cinque veri grandi flop di questa stagione.

Se mai come in questa stagione i tifosi del Napoli hanno potuto godere, va detto che anche i fantallenatori in possesso di calciatori azzurri, da Osimhen e Kvaratskhelia fino a Rrahmani e Meret, non hanno avuto assolutamente nulla di cui lamentarsi. Tra i flop fantacalcistici di quest’anno non ci sono, e non potrebbe essere altrimenti, giocatori partenopei, nemmeno tra le riserve di lusso meno utilizzate da Spalletti.

Paradossalmente, però, mancano anche i grandi colpi che hanno fin qui bucato totalmente la stagione, da Abraham a Lukaku, passando per Vlahovic, Pogba, Belotti e De Ketelaere. A dominare la classifica al contrario, quella delle fantamedie più basse in assoluto fin qui, se si escludono i portieri, troviamo infatti soprattutto calciatori di squadre di medio-bassa classifica che, per nome o per costo basso, avevano ricevuto la fiducia di centinaia di fantallenatori in tutta Italia. Una fiducia, indubbiamente, mal ripagata.

5 flop da vendere: fantamedie da brividi

Andando ad analizzare le fantamedie di questa stagione, ovviamente troviamo agli ultimi posti quasi tutti i portieri del nostro campionato. Non potrebbe essere altrimenti. Se si escludono però gli estremi difensori, penalizzati dal meccanismo di gioco del fanta, ad aver deluso maggiormente i propri fantallenatori sono quei calciatori di movimento che, nelle poche occasioni avute, hanno steccato in maniera clamorosa: si tratta di Antov del Monza (5,12), Esposito dello Spezia (5,12), Kumbulla della Roma (5,1), Yepes della Sampdoria (5,0) e Cetin del Lecce (5,0). Flop clamorosi che hanno dalla loro il fatto di aver collezionato fin qui pochissime presenze.

Se prendiamo invece in esame i calciatori che sono andati a voto per più del 50% delle gare, il discorso cambia. Il peggiore in assoluto, infatti, diventa un difensore che negli anni scorsi si era trasformato nell’idolo dei fantallenatori, per la sua capacità di andare in gol con continuità: Mattia Caldara dello Spezia, con una media di 5,27 in 15 presenze stagionali, con zero reti all’attivo e zero assist. Un fallimento totale il suo, fino a questo momento.

Gli fa buona compagnia, da questo punto di vista, un compagno di squadra, altro grande flop di questa stagione: Dimitris Nikolaou, con una media del 5,46 in 24 presenze. Andando avanti troviamo quindi Amione della Sampdoria, Aiwu della Cremonese e Bronn della Salernitana, tutti con una media del 5,5 in 17 presenze. Nessun nome illustre, ma molti calciatori che sono stati scelti nel corso delle varie sessioni di mercato come “tappabuchi” per completare la rosa del Fantacalcio con pochi crediti. Se anche tu ci sei cascato, liberatene il prima possibile, per evitare di concludere la stagione con il rischio di dover schierare calciatori dal rendimento imbarazzante.