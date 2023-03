Mancini, visto che è successo? Paura per il top, va via

Il commissario tecnico italiano, a poche ore dal successo contro Malta, riceve la notizia: riguarda un top player.

Roberto Mancini ha conquistato una vittoria fondamentale per tenere alto il morale di una Nazionale che ha bisogno dell’entusiasmo necessario per tornare nel posto dove merita. Non sarà affatto facile, ma il commissario tecnico non intende mollare questa “battaglia” fondamentale per il futuro del calcio nostrano.

La vittoria contro Malta è degna di nota soltanto dal punto di vista del risultato, un 2-0 firmato da Mateo Retegui e Matteo Pessina, in quanto da quello del gioco c’è ancora molto da migliorare. Anche perché l’Inghilterra, forte di aver battuto gli Azzurri al ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli, viaggia a vele spiegate verso il primo posto in solitaria avendo battuto nettamente anche l’Ucraina (grazie alle reti del solito Harry Kane, miglior marcatore della storia dei Tre Leoni, e di Bukayo Saka). Un successo che è tuttavia arrivato nonostante l’assenza di uno dei talenti più in vista degli inglesi.

Foden assente, Mancini prende nota: ecco il motivo

Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha dovuto registrare l’assenza del suo centrocampista a poche ore dal secondo match delle Qualificazioni a Euro 2024 contro l‘Ucraina. Si tratta di Phil Foden, centrocampista del Manchester City, che è stato infatti costretto allo stop a causa di un intervento chirurgico di urgenza. Il giovane interprete inglese, che contro l’Italia ha giocato all’incirca 20 minuti, è stato infatti operato di appendicite e ha salutato i compagni di Nazionale anzitempo senza poter scendere in campo contro l’Ucraina. Ora la sua presenza è in dubbio anche per la prossima partita di Premier League nella quale i Citizens dovranno affrontare il Liverpool in un match che si preannuncia di fuoco.

È bene ribadire tuttavia che Foden non è mai stato la prima scelta di Southgate sebbene agli ordini di Pep Guardiola abbia dimostrato di essere uno dei calciatori più brillanti del panorama calcistico mondiale (e lo ha dimostrato non solo in Premier League, ma anche nel palcoscenico della Champions League). Southgate è stato molto criticato per il modo con il quale ha “trattato” il classe 2000: durante l’ultimo Mondiale in Qatar, il Ct impedì a Foden di giocare in una serie di partite, come ad esempio quella contro gli Stati Uniti, senza un motivo apparente.

Da lì sono partite una serie di polemiche con numerosi giornalisti e addetti ai lavori che hanno criticato aspramente la gestione del talento del Manchester City. Southgate rispose a tali critiche affermando che secondo lui era inutile dare a Foden tutte queste responsabilità. Affermò inoltre di ritenerlo “un super giocatore che avrà un ruolo importante nell’Inghilterra”.