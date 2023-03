Osimhen, “come Drogba?”: prima spiega qual è il suo obiettivo

Victor Osimhen “come Drogba?”, ecco la risposta dell’attaccante del Napoli: prima per lui c’è un obiettivo da raggiungere.

L’attaccante azzurro ha parlato dal ritiro con la usa Nigeria del suo grande idolo d’infanzia, lo storico attaccante ivoriano Didier Drogba, sul paragone Osimhen è stato chiaro: prima per lui c’è un obiettivo da raggiungere.

Uno dei grandi protagonisti, o forse il grande protagonista, di tutta la stagione del Napoli è indubbiamente Victor Osimhen. Il centravanti ex Lille, dopo aver avuto tanta sfortuna nelle sue prime due annate condizionate dagli infortuni, sta mostrando tutto il suo grande talento e la sua indiscutibile leadership, doti che lo hanno reso per tantissimi tifosi il punto di riferimento di questa stagione storica per gli azzurri. I paragoni tra Osimhen ed altri grandi centravanti della storia del calcio si sono sprecati e tra questi l’ultimo ha stuzzicato particolarmente il numero 9 del Napoli.

Osimhen: ecco cosa serve per somigliare a Drogba

Victor Osimhen sta vivendo una stagione di altissimo livello, tanto da essere il rivale principale di Erling Braut Haaland nella corsa alla Scarpa d’Oro. Il centravanti del Napoli viaggia spedito verso il titolo di capocannoniere in Serie A, oltre che ovviamente allo scudetto, ed in contemporanea brama gol decisivi anche in Champions League dove lui, come tutti i suoi compagni ed i tifosi, sognano di poter scrivere una pagina di storia.

Quanto appena elencato basta senza dubbio per paragonare Osimhen, nel suo attuale stato di forma, ad altri grandissimi centravanti che hanno segnato pagine storiche nel mondo del calcio. Uno degli ultimi nomi di peso a cui l’ex Lille è stato associato è Didier Drogba, l’ivoriano è uno degli idoli dell’attaccante del Napoli il quale, direttamente dal ritiro della sua Nazionale, si è espresso su questo paragone di lusso.

Intervistato dall’emittente Supersport, parlando del paragone con il suo idolo Osimhen ha dichiarato: “Per pensare di diventare quello che Drogba è stato per la Costa d’Avorio allora vuol dire che dovrò vincere con la Nigeria“. Idee chiare per l’attaccante ex Lille, il quale si è detto fiducioso circa le chance della sua Nazionale di poter vincere un trofeo nei prossimi anni. Non è di certo la prima volta però che Osimhen e Drogba vengono associati.

Paragone Osimhen-Drogba? Un paragone che non è una novità

Il rapporto tra l’attuale centravanti del Napoli e l’ex Chelsea nasce sostanzialmente dall’ammissione da parte di Osimhen di vedere in Drogba un idolo. L’ivoriano, saputa questa notizia, aveva rivelato di essere complimentato con l’ex Lille tramite messaggio e addirittura in precedenza, a seguito della sfida tra Napoli ed Ajax, aveva ulteriormente esaltato le caratteristiche del classe 1998. A paragonare questi due grandi attaccanti era già stato in passato un nome noto del mondo del calcio: Josè Mourinho.

Il tecnico della Roma, dopo la sfida persa dai suoi in campionato allo stadio Maradona, aveva parlato proprio di Osimhen, il quale in quel match segnò un grandissimo gol, ed in particolare commentò anche il paragone tra il nigeriano ed il suo ex attaccante ai tempi del Chelsea: “Paragone con Drogba? Il livello è quello”. Per Osimhen quindi, oltre che i sempre più vicini trofei, c’è anche la soddisfazione di vedersi paragonato ad un suo grandissimo idolo, starà però allo stesso numero 9 del Napoli continuare a confermare, se non migliorare, queste buone prestazioni.