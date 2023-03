Calciomercato Napoli, colpo di scena: la nuova mossa di Giuntoli

Colpo di scena per il calciomercato del Napoli: Cristiano Giuntoli avrebbe già preso una decisione importante per il futuro della rosa.

Il direttore sportivo degli azzurri ragiona sulle possibili mosse di mercato da attuare in estate: ecco uno scenario che sta prendendo forma.

Il Napoli sta vivendo una stagione trionfale: lo scudetto è ormai ad un passo ed i quarti di finale di Champions League rappresentano un traguardo storico per il club. La tifoseria azzurra sogna di proseguire il cammino europeo fino alla finale e si prepara per celebrare la vittoria della Serie A dopo una lunghissima attesa. Intanto, però, la dirigenza è già proiettata al futuro e pensa a possibili mosse da attuare sul mercato: il DS Giuntoli ha in mente un piano che sta prendendo forma nelle ultime settimane.

Calciomercato Napoli, il piano di Giuntoli prende forma

Il Napoli ha fatto ampio ricorso al calciomercato per migliorare la rosa. In estate, di fatto, il club ha apportato una vera e propria rivoluzione lasciando partire giocatori importanti come Insigne, Mertens, Koulibaly o Fabian Ruiz sostituendoli con volti nuovi. Gli innesti hanno dimostrato sin da subito di essere fondamentali per Spalletti: anche chi proveniva da campionati “minori” come Kvaratskhelia o Kim è diventato immediatamente titolare senza aver bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano.

In inverno, invece, la strategia è stata differente. La rosa, infatti, non necessitava di grandi interventi e, di conseguenza, sono state chiuse solo due operazioni. Una ha portato allo scambio di portieri di riserva con la Fiorentina fra Sirigu e Gollini: quest’ultimo ha anche avuto la possibilità di scendere in campo contro l’Atalanta in campionato. L’altra, invece, ha coinvolto Bereszysnki e Zanoli in uno scambio di prestiti: proprio da qui, Giuntoli avrebbe in mente di dare il via al prossimo mercato.

Il terzino polacco ha giocato solo una gara in Coppa Italia e non è mai stato impiegato in Serie A o in Champions League: salvo clamorose sorprese, dunque, il giocatore non verrà riscattato e farà ritorno alla Sampdoria a fine stagione. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, il Napoli non sembra intenzionato a puntare su di lui per il futuro.

Da capire, però, se Bereszysnki rimarrà a Genova: molto dipenderà dall’eventuale retrocessione, ma per ora è presto per ipotizzare quello che sarà il suo destino.

Individuato il nuovo vice Di Lorenzo

In caso di mancato riscatto di Bereszynski, dunque, il Napoli avrebbe bisogno di un nuovo Di Lorenzo: il capitano azzurro gioca praticamente tutte le partite dal 1′ al 90′, ma in rosa è necessario avere un altro terzino destro. Secondo Il Mattino, però, Giuntoli non interverrà sul mercato: si punterà su Zanoli.

Il terzino tornerà agli ordini di Spalletti per fine prestito (non è stato inserito il diritto di riscatto) e dovrebbe rimanere in azzurro. Con la Sampdoria sta accumulando l’esperienza che gli mancava ed ha anche segnato una rete nella vittoria dei blucerchiati contro il Verona: il suo futuro, dunque, sarà con alte probabilità con la maglia del Napoli.