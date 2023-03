La casa di Lorenzo Insigne a Toronto: nelle storie inquadrato un ‘dettaglio’ stupendo

C’è qualcosa di speciale che attira l’attenzione in casa di Lorenzo Insigne a Toronto. Ed è qualcosa di veramente unico e bellissimo.

Lorenzo Insigne ha iniziato una nuova vita dall’altra parte del mondo. È da quasi un anno ormai che l’ex capitano del Napoli si è accasato al Toronto FC, contribuendo ad aumentare lo spessore tecnico della MLS.

La compagine del Canada è accorpata alla statunitense MLS, ed Insigne a Toronto si è reso protagonista di diverse buone giocate, al netto di qualche scivolone collettivo che ha precluso alla sua squadra il raggiungimento di alcuni obiettivi stagionali. In MLS il piazzamento di Insigne e del Toronto FC è stato modesto, con un tredicesimo posto finale nella classifica del girone Est della MLS. Mentre per quanto riguarda il Canadian Championship 2022, nella finale contro i Vancouver Whitecaps c’era stata una sconfitta ai calci di rigore, a luglio dell’anno scorso. La colona italiana di Toronto, costituita anche da Federico Bernardeschi ed ai tempi pure da Domenico Criscito (nel frattempo tornato al Genoa) non è purtroppo riuscita a vincere.

Insigne, il dettaglio nella casa a Toronto

Ma resta comunque grande entusiasmo sia per l’accoglienza ricevuta che per la centralità di un progetto tecnico e sportivo che ha il suo perché. Al netto anche di un ingaggio da top player, che pure ha il suo peso specifico nelle dinamiche calcistiche.

Ovviamente anche la casa di Lorenzo Insigne nella megalopoli canadese è assolutamente di tutto rispetto. Situata in un grattacielo, proprio all’ultimo piano, il 31enne di Frattamaggiore può godere di una vista che da lì domina tutto il centro abitato per chilometri. Ma non è la skyline che si può ammirare da lì la cosa più bella che riguarda la casa di Insigne e della sua bellissima moglie, Jenny Darone. I due vivono felici assieme ai figli Christian e Carmine. E nel salotto di casa loro è presente anche quella che è una testimonianza diretta di un amore che va avanti da molti anni.

Lorenzo e Jenny sono fatti per stare insieme

Amore che è culminato con il loro matrimonio celebrato nel 2012. Qui c’è un quadro con su riportata una foto scattata proprio nel giorno in cui la coppia si è sposata. Per una testimonianza d’amore importante. E per quanto strano possa sembrare, non tutte le coppie hanno modo di mettere così in bella evidenza le foto del loro matrimonio. In questo caso il ricordo di quel giorno in cui Lorenzo e Jenny sono diventati marito e moglie è stato inquadrato all’interno di una storia social, che l’ex attaccante del Napoli ha provveduto a pubblicare su Instagram. Niente da dire, c’è da fare loro i complimenti per avere costruito una famiglia così bella.