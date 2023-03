Insigne, colpo di scena sul futuro: c’entra un ex azzurro

Il futuro di Lorenzo Insigne non è certo: l’attaccante del Toronto è al centro di una voce di mercato che coinvolge un ex azzurro.

L’ex capitano del Napoli non sarebbe certo della permanenza in Canada: spunta una possibile destinazione a sorpresa.

Lorenzo Insigne ha lasciato il Napoli in estate dopo una lunga storia d’amore. L’ex capitano ha detto addio a parametro zero dopo il mancato rinnovo di contratto e ha deciso di accettare la proposta del Toronto, club ambizioso della MLS in cui ha ritrovato Bernardeschi e, per un breve lasso di tempo, Criscito. Negli ultimi giorni, però, è emersa una voce di mercato che lo coinvolge e che lo lega ad un ex giocatore azzurro: ecco cosa starebbe accadendo.

Futuro Insigne, l’indiscrezione sul futuro a sorpresa

Lorenzo Insigne è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi del Toronto al suo arrivo. L’impatto con la nuova realtà è stato positivo in termini numerici, avendo messo a segno 6 reti nelle prime 12 presenze in MLS, anche se la squadra non è riuscita a centrare il piazzamento per i playoff. La nuova stagione del campionato americano è appena partita e sarà la prima che l’ex giocatore del Napoli disputerà per intero.

Tuttavia, non è detto che l’attaccante possa concludere l’annata da giocatore del Toronto. Secondo alcune indiscrezioni recenti, infatti, Insigne sarebbe infelice nella sua nuova squadra e starebbe pensando all’addio a sorpresa: un’eventuale separazione potrebbe concretizzarsi solamente in estate ovviamente.

Secondo quanto riportato da Aksam, il vice presidente del Galatasaray Erden Timur vorrebbe portare il giocatore ad Istanbul. Il club turco punterebbe sul legame con Mertens e sulla possibilità di offrire la chance di giocare in Champions League. La possibile formula del trasferimento potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto o un acquisto a titolo definitivo se la somma richiesta dal Toronto fosse abbordabile.

Tuttavia, c’è un grande ostacolo: l’ingaggio del giocatore. Insigne, infatti, percepisce circa €13 milioni e convincerlo a ridurre drasticamente tale cifra potrebbe essere alquanto complicato per il Galatasaray. Una possibilità potrebbe essere quella dell’ingaggio pagato con la partecipazione dei canadesi, ma per ora sembra prematuro avanzare tali ipotesi.

Reunion con Mertens? Il Galatasaray è sempre più “italiano”

Come anticipato, ad oggi è prematuro parlare di un trasferimento dell’ex capitano azzurro al Galatasaray. Le voci dalla Turchia parlano di un interesse nei suoi confronti, ma la trattativa sarebbe tutt’altro che semplice. Ai tifosi del Napoli farebbe però piacere rivedere insieme due ex beniamini come Insigne e Mertens che, negli anni passati, hanno regalato diverse gioie ai napoletani.

Il club turco, nella sua storia, ha dimostrato di avere un forte legame con il calcio italiano: in passato Prandelli lo ha allenato, mentre hanno vestito la maglia giallorossa giocatori come Taffarel, Felipe Melo, Sneijder, Pandev o Dzemaili.

Oggi ci sono ben sette giocatori all’interno della rosa che hanno un passato in Serie A: Muslera, Ayhan, Torreira, Sergio Oliveira, Zaniolo, Icardi e Mertens.