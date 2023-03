Il georgiano del Napoli subito dopo il match di Torino ha postato una foto enigmatica sui social: ecco cosa ha fatto.

Il Napoli ha trionfato a Torino senza particolari problemi conquistando la sesta vittoria consecutiva in trasferta senza subire nemmeno una rete. Ciò che sorprende di questa squadra è la solidità mentale che ha raggiunto: gli azzurri sono talmente abituati alla vittoria che la considerano la normalità.

E non è un aspetto secondario, da sottovalutare. Il Napoli doveva dare risposte sul campo ai tanti, troppi, rumors che avevano circondato la squadra dopo la rivoluzione estiva e lo ha fatto con serietà e professionalità. Spalletti è riuscito nell’arduo compito di far capire ai suoi ragazzi l’importanza di giocare in una piazza come Napoli e ha “istruito” i nuovi arrivati con solidi dettami. In campo poi sono arrivati i risultati con sole quattro sconfitte nell’intero arco stagionale e un numero strabiliante di vittorie, conquistate anche grazie al talento di Khvicha Kvaratskhelia, calciatore che fino all’estate scorsa era praticamente sconosciuto ai più.

Napoli, Kvara a Milano: ecco il motivo

Il Napoli ha trionfato a Torino, conquistando come detto la sesta vittoria di fila al di fuori delle mura amiche del ‘Maradona’, grazie al fondamentale apporto del suo gioiello, di colui che è oggettivamente il talento più brillante in circolazione. Kvara fa cose straordinerie, ma le fa in un modo che paiono normali: per lui la normalità è segnare o fare un assist. Subito dopo il successo e aver salutato i compagni, da Torino si è recato a Milano dove assieme alla fidanzata Nitsa ha dapprima cenato e poi dormito in un hotel prima di partire per Tbilisi dove ha raggiunto i compagni di Nazionale.

I tifosi azzurri quindi non devono preoccuparsi, Kvara non ha affatto voglia di lasciarli specialmente ora che si sta godendo un’annata spaziale, a conti fatti una delle più straordinarie degli ultimi anni per un esordiente. Anche ieri Khvicha ha deliziato il pubblico partenopeo con la solita prestazione: una rete su calcio di rigore, procurato da egli stesso, e un assist a beneficio di Ndombele che ha insaccato la quarta rete di giornata. E, per non farci mancare nulla, non va dimenticato il tacco che ha permesso a Olivera di crossare la palla trasformata poi in rete da Osimhen. Siamo di fronte a un talento cristallino che tutta Napoli, ma non solo, si sta godendo giornata dopo giornata.