Torino-Napoli, cori vergognosi contro Cannavacciuolo allo stadio: lo chef reagisce

Cori vergognosi indirizzati ad Antonino Cannavacciuolo da parte dei tifosi del Torino: lo chef non ci sta e reagisce.

Il Napoli non sbaglia un colpo e nella giornata di ieri ha travolto 4-0 il Torino allo stadio Olimpico Grande Torino, continuando così la sua marcia inarrestabile verso lo scudetto.

Gli azzurri l’hanno sbloccata subito grazie ad Osimhen al 9′ e prima della fine del primo tempo hanno siglato il raddoppio su rigore con Kvaratskhelia. Nel secondo tempo è ancora Osimhen a firmare la propria doppietta personale e a calare il tris prima del poker targato da Ndombele. Pomeriggio davvero da sogno per i tifosi azzurri, meno per quelli che granata che, però, hanno sfogato la propria frustrazione prendendosela con Antonino Cannavacciuolo, noto chef di fede azzurra che era ieri allo stadio per seguire la partita.

Tifosi del Torino contro Cannavacciuolo: lo chef reagisce ai cori beceri

Il pomeriggio allo stadio Olimpico Grande Torino non poteva essere più perfetto di così per il Napoli. Gli azzurri hanno sfoderato un’altra grande prestazione, segnando 4 reti e portando a casa altri 3 punti che li avvicinano ulteriormente alla vittoria dello scudetto. Brutta giornata, invece, per il Torino che ora si ritrova a -8 dalla zona Europa Conference League e difficilmente i granata riusciranno a giocare in Europa il prossimo anno. A macchiare il bel pomeriggio degli azzurri in quel di Torino, però, sono stati i cori beceri dei tifosi granata verso Antonino Cannavacciuolo, noto chef di fede partenopea che era andato allo stadio per seguire la sfida.

“Francesco, ascolta questi cori vergognosi di alcuni tifosi del #Torino contro lo chef Napoletano Antonino Cannavacciuolo.”.

Certi imbecilli infestano gli stadi ed i luoghi pubblici. Sarebbe tempo di una profonda “disinfestazione”. pic.twitter.com/nUKWkHrAq1 — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) March 20, 2023

Ad un certo punto della partita, come si può notare nel video di Spazio Napoli, i tifosi del Torino hanno individuato Cannavacciuolo che era in tribuna assieme alla sua famiglia per la festa del papà e dopo avergli dato del “ciccione” hanno intonato un coro offensivo gridando “Cannavacciuolo pezzo di m***a!”, cercando di provocare lo chef. Cannavacciuolo, però, non si è tirato indietro e non ha pensato neppure per un secondo di abbandonare lo stadio, sfidando invece i tifosi granata. Il noto chef, infatti, ha invitato con la mano i tifosi del Torino che lo stavano insultando a provare a dirglielo in faccia. Per fortuna non c’è stato un contatto diretto tra il famoso chef ed i tifosi granata, ma certamente è stato un episodio davvero spiacevole a cui assistere

Che regalo per Cannavacciuolo: lo scatto diventa subito virale

Non è stata certo una domenica facile per Antonino Cannavacciuolo che avrebbe voluto godersi meglio la partita del Napoli in una giornata di festa assieme alla sua famiglia. I suoi figli, come riportato da Tuttosport, gli avevano regalato i biglietti per assistere al match ed il noto chef di fede azzurra avrebbe certamente preferito una domenica più tranquilla, ma niente potrà togliergli la gioia di aver potuto vedere la sua squadra dal vivo. Inoltre, per Cannavacciuolo c’è stato anche un altro straordinario regalo che è stato immortalato in uno scatto divenuto subito virale.

Sul proprio profilo Instagram, infatti, lo chef ha postato nelle sue storie una foto che lo ritrae assieme a Giovanni Di Lorenzo e pubblicata proprio dal capitano azzurro sul suo profilo social. Un momento che di sicuro Cannavacciuolo non dimenticherà mai e che non potrà essere macchiato dai cori beceri di persone che con il mondo del calcio non dovrebbero avere proprio niente a che fare