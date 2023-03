Napoli, che gioia: la notizia arriva subito dopo la vittoria a Torino

Altra vittoria sensazionale, altro successo che permette al Napoli di essere sempre più primatista della Serie A, ma le buone notizie non finiscono qui.

Il Napoli espugna anche lo Stadio Olimpico Grande Torino senza particolari problemi e con la solita dominanza sul campo che ha impedito al Torino di provocare pericoli agli azzurri in quelle occasioni create nel primo tempo.

Ora due settimane di pausa, a causa del ritorno delle Nazionali, e poi si penserà solo ed esclusivamente al Milan, squadra che affronterà il Napoli per tre volte nel solo mese di aprile in campionato e, soprattutto, in Champions League. Un momento d’oro dunque per la squadra di Spalletti che subito dopo la vittoria roboante di Torino ha messo a segno l’ennesimo record di una stagione che rimarrà negli annali della storia del calcio moderno.

Napoli, altro record per gli azzurri di Spalletti

La vittoria è stata agevolata dalla prestazione immensa del solito Victor Osimhen il quale ha guidato l’attacco partenopeo a modo suo avendo la meglio sul centrale difensivo granata Schuurs che non ha potuto fare altro che rimanere a bocca aperta di fronte a un tale talento. Il nigeriano ha segnato la prima e la terza rete dell’incontro e ha aperto la strada alle firme di Kvaratskhelia (su calcio di rigore conquistato dallo stesso georgiano) e di Ndombele permettendo agli azzurri di conquistare l’ennesimo record stagionale: la sesta vittoria consecutiva in trasferta senza subire nemmeno una rete, cosa mai accaduta nella storia del Napoli, recente e passata.

Altro che stop dopo il mondiale o nel mese di marzo, come ha detto Spalletti in conferenza stampa dopo la vittoria: il Napoli non smette di stupire e anche quando pare soffrire l’avversario (come il Toro ieri che dopo la rete di Osimhen ha provato con un paio di conclusioni velenose a bucare Meret), riesce in un modo o nell’altro a tornare in carreggiata. Non fa più notizia la vittoria degli azzurri, nemmeno all’estero dove sono giustamente osannati e considerati la vera mina vagante, la variabile impazzita, della Champions League. I tifosi sperano insomma che anche in Europa i loro beniamini sappiano proporre lo stesso gioco offerto in campionato (come del resto hanno dimostrato finora): il sogno di raggiungere la finale di Istanbul in questo modo diverrà sempre meno utopico.