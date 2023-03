Kvaratskhelia, non accadeva da 16 anni: record pazzesco per il georgiano

Nel match contro il Torino, oltre al gol e all’assist, Kvaratskhelia è riuscito ad eguagliare anche un record molto importante.

Il Napoli continua il suo percorso incredibile in campionato. La squadra di Luciano Spalletti, dopo aver battuto una settimana fa l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ha infatti sconfitto anche il Torino di Ivan Juric con un super netto 0-4.

I partenopei, infatti, domenica pomeriggio hanno surclassato il Torino di Ivan Juric sin dai primi momenti della gara. Il Napoli, passato in vantaggio all’8’ con il gran colpo di testa di Victor Osimhen, ha un po’ sbandato solo per 20 minuti, dove i granata hanno colpito anche un palo con Sanabria. Nonostante il grande spavento, gli uomini di Luciano Spalletti hanno poi preso il largo con il rigore realizzato da Khvicha Kvaratskhelia, il secondo gol di giornata di Osimhen e la rete finale di Ndombele.

Grazie alla vittoria contro il Torino, di fatto, il Napoli ha adesso ben 19 punti di vantaggio sul secondo posto, occupato ora dalla Lazio di Maurizio Sarri. Il team campano ha dimostrato anche con i granata di essere di un altro pianeta rispetto all’intero campionato italiano. Tra i migliori in campo contro gli uomini di Ivan Juric bisogna inserire sicuramente Khivcha Kvaratskhelia.

Napoli, Kvaratskhelia arriva in doppia cifra di gol ed assist: nei top 5 campionati non accadeva da ben 16 anni

Il georgiano, oltre al penalty dello 0-2, ha anche fornito l’assist vincente a Ndombele per calare il poker definitivo. Con la prestazione, di fatto, il georgiano è riuscito ad eguagliare un record molto importante. Come riportato da ‘OptaPaolo’, infatti, l’attaccante esterno azzurro è stato capace di raggiungere in campionato la doppia cifra sia per quanto riguarda i gol (12) che gli assist vincenti forniti ai propri compagni (10).

Questo speciale record non accadeva nei maggiori campionati europei dalla stagione del 2006/07, ovvero da quando Diego (brasiliano con un passato anche nella Juventus) riuscì con la maglia del Werder Brema 13 gol e fornire ben 13 assist ai propri compagni. Questo dato, di fatto, è l’ennesima dimostrazione della grandissima stagione che sta disputando Khvicha Kvaratskhelia.

Tuttavia, nonostante questi numeri da record del calciatore georgiano e della doppietta di Victor Osimhen, Luciano Spalletti ha voluto complimentarsi con un altro suo calciatore.

Luciano Spalletti si complimenta con Di Lorenzo: “E’ un extraterrestre”

Il tecnico toscano ha infatti parlato così ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’: “Cosa posso dire sulla coppia Kvaratskhelia-Osimhen? Parlerei anche degli altri giocatori. Nel terzo gol salta all’occhio sicuramente il tacco di Kvara, ma prima c’è Di Lorenzo che fa un grandissimo taglio al centro che mette in condizione i suoi compagni di sviluppare l’azione dall’altro lato del campo. Ha disputato una gara stratosferica, è un extraterrestre”.