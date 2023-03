Un Aurelio De Laurentiis in versione inedita sorprende. Senza barba e con capelli ricci, il presidente del Napoli sembra un altro.

Aurelio De Laurentiis continua a ricevere i più che meritati complimenti per il Napoli inarrestabile che ha saputo costruire assieme a Cristiano Giuntoli e non solo. La società azzurra ha allestito una rete di osservatori e di collaboratori importante.

E grazie al meticoloso lavoro di mesi e mesi di rapporti e di analisi è stato possibile trovare gente come Kim e Kvaratskhelia, tra gli altri. Senza dimenticare però anche gente come Mathías Olivera. L’esterno mancino uruguaiano è al suo primo anno in Europa e nonostante abbia davanti a sé un Mario Rui come mai si era visto prima, sta fornendo un apporto non di poco conto al Napoli sia per la cavalcata verso il terzo scudetto della storia azzurra che nell’altrettanto entusiasmante percorso fatto fino ad oggi in Champions League. Adesso più che mai ad Aurelio De Laurentiis vanno riconosciuti i meriti dei suoi sforzi. In diciannove anni di investimenti e di progetti – con anche degli errori fatti ma che pure hanno avuto la loro utilità per apprendere e migliorare – siamo arrivati a questo punto. E c’è tutto quel che serve per aprire un lungo ciclo vincente per il futuro.

Aurelio De Laurentiis, il bellissimo pensiero di suo figlio Luigi

Ma intanto non va dimenticato il passato. E tralasciando l’ambito calcistico, proprio il passato riemerge con un bellissimo pensiero grazie al primogenito di Aurelio De Laurentiis. Si tratta di Luigi, che a 44 anni è impegnato a sua volta nel mondo del calcio.

Infatti lui ha assunto la presidenza del Bari, che sta competendo per tornare in Serie A. Un ruolo assunto il 31 luglio del 2018, con la squadra che militava nelle serie inferiori. Il primo dei figli che Aurelio De Laurentiis ha avuto da sua moglie Jacqueline Baudet ha pubblicato una fotografia sul proprio profilo personale Instagram, dal significato molto profondo. Il 19 marzo, nel giorno di San Giuseppe, si celebra anche la Festa del Papà. E Luigi De Laurentiis ha voluto omaggiare il suo celebre padre postando uno scatto che risale ormai ad un bel po’ di anni fa.

ADL in versione papà da giovane: “Super Dad”

In questa immagine vediamo papà Aurelio “baffuto”, senza barba e con capelli scuri. L’attuale presidente del Napoli era ovviamente più giovane rispetto ad oggi, in cui il suo aspetto è ben diverso. E sulle sue spalle c’è un Luigi bambino, con questa fotografia che risale presumibilmente alla fine degli anni Ottanta. E nella quale il patron azzurro è definito “Super Dad”. Lo scatto venne realizzata a suo tempo in un momento di relax in vacanza. L’espressione di ADL è quella solita, di fermezza ma capace anche di ispirare fiducia. Mentre l’allora piccolo Luigi sorride, a cavalcioni sulle spalle del padre. Per quella che è una immagine molto bella, con un pensiero profondo e tanto tenero.