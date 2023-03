Spalletti senza freni in conferenza: arriva la ‘stoccata’

Luciano Spalletti senza freni nella conferenza stampa post Torino, il tecnico punta il dito: “Dovevamo subire difficoltà”.

Il tecnico degli azzurri non si è posto freni nella conferenza stampa post vittoria contro il Torino e ha puntato apertamente il dito contro un soggetto in particolare: “Dovevamo subire delle difficoltà”, ecco cosa ha detto Spalletti.

Altra partita ed altra vittoria per il Napoli che si presenta alla pausa Nazionali sempre più primo e sempre più vicino a coronare il sogno scudetto. I ragazzi di mister Spalletti passano senza problemi anche contro il Torino, avversario ostico e che nelle ultime settimane era parso in netta ripresa, e lo fanno con un netto 4-0 che porta le firme dei soliti Osimhen e Kvaratskhelia oltre che di Ndombele. Dopo la gara Spalletti è parso molto soddisfatto di quanto mostrato dai suoi e si è concesso una stoccata ai giornalisti.

Spalletti a sorpresa, la stoccata è incredibile

La vittoria del Napoli lancia gli azzurri in maniera sempre più netta verso la vittoria di quello scudetto che dalle parti del Maradona manca ormai da trenta anni. Dopo la facile vittoria agli ottavi di Cahmpions contro l’Eintracht non era di certo scontato che i campani fornissero una prova di forza di questo tipo, ma ancora una volta gli uomini di Luciano Spalletti si sono dimostrati superiori alle loro avversarie in Italia.

Ancora una volta, anche in una partita ricca di insidie e potenziali difficoltà, il Napoli ha portato a casa tre punti estremamente convincenti regalando al tecnico di Certaldo la possibilità di dirsi sempre più soddisfatto della sua squadra. Nel corso della conferenza post partita l’ex tecnico di Roma ed Inter ha quindi colto l’occasione per lanciare una frecciatina verso i giornalisti ed alcune trasmissioni in particolare: le sue parole sono chiare e lasciano poco spazio all’interpretazione.

Luciano Spalletti ha scelto di non usare mezzi termini nel corso della conferenza stampa e parlando del percorso dei suoi ha dichiarato: “Sono state dedicate trasmissioni mirate perché dovevamo subire difficoltà dopo il Mondiale: invece non è stato così, le hanno subite gli altri”. Una frase che non ha certo bisogno di spiegazione e che mostra come tutto l’ambiente sia pronto a prendersi qualche rivincita al termine di un anno ormai destinato ad entrare nella leggenda. Spalletti ha ovviamente parlato anche della partita e di come ha visto i suoi in questa importante vittoria.

Napoli, Spalletti soddisfatto: “Hanno fatto una grande partita”

Il Napoli si regala quindi due settimane di sola festa e soddisfazione durante la pausa Nazionali sempre in attesa di poter avere la tanto attesa matematica certezza di definirsi Campione d’Italia. Spalletti può quindi sorridere vedendo quanto mostrato in campo dai suoi giocatori e rimanere tranquillo circa il futuro prossimo, una serenità mostrata anche dalle parole del tecnico toscano al termine della partita vinta con il Torino.

Per commentare la vittoria contro i granata da parte del suo Napoli Spalletti ha così dichiarato: “Hanno fatto una grande partita contro un grandissimo avversario”. L’ex Inter e Roma ha poi rivelato di temere alcuni dettagli legati alle partenze per le Nazionali, ma che ancora una volta i suoi ragazzi hanno mostrato una capacità di reazione micidiale. Insomma per il Napoli continua la stagione leggendaria ed in attesa del ritorno della Champions League e della festa scudetto i tifosi possono godersi altri giorni di pura soddisfazione.