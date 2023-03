Napoli, senti Meret: “Non dobbiamo abbassare la guardia”, e sul Milan…

Napoli, senti le parole di Alex Meret dopo la vittoria contro il Torino: “Non dobbiamo abbassare la guardia” e sull’apertura di un ciclo…

L’estremo difensore azzurro, uscito ancora una volta dal campo senza subire nessun gol, ha parlato dopo la vittoria ottenuta contro il Torino rilasciando dichiarazioni importanti: “Non dobbiamo abbassare la guardia” e sulla possibile apertura di un ciclo…

Il Napoli passa anche sul campo del Torino e lo fa con un netto 4-0 ai danni dei granata padroni di casa che non lascia possibilità di replica. Nonostante una partita indubbiamente complessa, con il Toro che ha provato a mettere gli uomini di mister Luciano Spalletti in grossa difficoltà, gli azzurri sono riusciti nuovamente a regalarsi un successo importante che, in virtù della sconfitta dell’Inter contro la Juventus, permette ai campani di passare la pausa Nazionali con un distacco di 20 punti dal secondo posto. Il risultato maturato allo stadio Olimpico Grande Torino non è però solo una vittoria ma anche l’ennesimo clean sheets di Alex Meret in stagione: proprio il portiere del Napoli ha rilasciato parole importanti nell’immediato post partita.

Meret avverte i suoi: ecco le parole del portiere italiano

Tra i protagonisti della stagione del Napoli c’è anche senza alcun dubbio Alex Meret. Il portiere ex Spal e Udinese si è ritrovato a vestire i panni di numero 1 dopo una travagliata estate che sembrava poterlo allontanare dal Maradona, ma ora il clima attorno a lui è decisamente diverso. L’estremo difensore italiano ha già messo a referto 17 clean sheets stagionali in 35 presenze, una media invidiabile che lo rende uno dei migliori intepreti del ruolo in Serie A.

Anche contro il Torino Meret è stato decisivo con una bella parata nel corso del primo tempo, uno dei tanti interventi che il numero 1 del Napoli ha fatto durante la stagione infondendo grande sicurezza a tutto il reparto arretrato. Intervistato nel post partita l’estremo difensore classe 1997 ha rilasciato dichiarazioni importanti, da vero leader verrebbe da dire, facendo un importante monito a tutti i suoi compagni.

Dopo aver tranquillizzato i tifosi circa il suo stato fisico dopo i problemi al polso patiti recentemente, Meret ha avuto modo di parlare del gruppo azzurro e del clima che si respira in spogliatoio e lo ha fatto in questi termini: “Siamo contenti del percorso ma non dobbiamo abbassare la guardia proprio ora”. Parole importanti e di grande personalità quelle del numero 1 dei campani che ha poi parlato anche della possibilità di aprire un ciclo vincente. Poi ha parlato anche del Milan: “Al rientro dalla sosta ci sarà questa sfida importante contro i Campioni d’Italia, sarà un anticipo di ciò che vivremo in Champions League. Noi dobbiamo giocare sempre con questa intensità, con questa voglia di aiutarci a vicenda”.

Sarà ciclo Napoli? Meret la pensa così

La stagione che sta disputando fino a qui il Napoli è senza dubbio leggendaria e forse irripetibile, questo però non toglie agli azzurri la possibilità di sognare di aprire un ciclo di vittorie. Si è parlato spesso in queste settimane di come i campani potrebbero pensare per davvero di aprire un proprio percorso fatto di grandi vittorie nei prossimi anni ed è stato quindi inevitabile chiedere anche a Meret un parere a riguardo.

Il portiere ex Spal è parso abbastanza sicuro nelle sue parole ed ha affermato come la sua speranza è che davvero questo possa solo essere il primo di un ciclo di anni vincenti. Meret è quindi sembrato non solo soddisfatto di quanto mostrato dal Napoli, ma anche sicuro sul futuro di un gruppo che sta facendo sognare un’intera città che, per citare proprio Meret, “vive di calcio” e che sogna concretamente di poter raggiungere vette mai viste prima.