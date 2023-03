Calciomercato, “Futuro al Napoli?”: l’annuncio in diretta

Annuncio in diretta tv da parte del giocatore in merito ad un possibile futuro al Napoli: ecco qual è stata la sua risposta.

Il Napoli ha una rosa molto competitiva e lo sta dimostrando con una stagione di altissimo livello, dove gli azzurri hanno fatto capire di essere difficilmente migliorabili.

Tuttavia, Cristiano Giuntoli è già a caccia di altri colpi che possano alzare ulteriormente la qualità della squadra o sostituire i giocatori che potrebbero lasciare la Campania a fine stagione. Uno degli obiettivi del ds azzurro è Beto, attaccante dell’Udinese che i partenopei hanno già sondato la scorsa estate. Riguardo un possibile trasferimento in azzurro si è espresso proprio il giocatore classe 1998 in diretta tv nel post della sfida vinta contro il Milan.

Beto al Napoli? Arriva l’annuncio dell’attaccante

Dopo due giornate in cui era rimasto a secco, è tornato al gol Beto ed è stato un gol pesantissimo. L’attaccante classe 1998 ha firmato infatti l’importante gol del 2-1 dell’Udinese nella vittoria dei bianconeri per 3-1 sul Milan, toccando quota 9 centri stagionali. Oltre alla rete, Beto è stato autore di una grande prestazione così come lo è stata quella della sua squadra che ha ottenuto 3 punti pesantissimi che la lanciano a quota 38 punti in classifica. Beto sta disputando un’ottima stagione con l’Udinese ed in estate potrebbe essere arrivata l’ora di fare il salto di qualità. Per Beto si è parlato di un possibile futuro al Napoli ed è stato proprio lo stesso giocatore ad esprimersi su un eventuale trasferimento, facendo un annuncio in diretta tv.

Il giocatore dei friulani ha dichiarato che al momento non sta pensando al futuro ed è concentrato sul fare bene con l’Udinese in questo finale di stagione: “Il presente è più importante del futuro. Se faccio una buona stagione vediamo cosa succede, se non faccio una buona stagione vediamo cosa succede ugualmente”. Dichiarazioni chiare di Beto che ha voluto far capire di aver rimandato qualsiasi discorso sul suo futuro a fine stagione, non chiudendo del tutto ad un suo addio all’Udinese. E il Napoli continua ad osservarlo, conscio che potrebbe essere un ottimo innesto a livello tecnico e tattico per Spalletti.

Beto, non solo Napoli: la concorrenza è folta

Le due stagioni di Beto con la maglia dell’Udinese sono state importanti e non stupisce che l’attaccante classe 1998 abbia attirato l’interesse del Napoli. Il giocatore, tuttavia, non piace solo agli azzurri e quest’ultimi dovranno vedersela con una folta concorrenza se vorranno tentare di acquistarlo in estate. Tra le pretendenti c’è anche l’Inter che starebbe pensando all’attaccante portoghese come sostituto di Lukaku che tornerà al Chelsea in estate come confermato da Marotta prima della sfida contro il Porto.

L’attaccante dell’Udinese piace molto anche all’estero e già a gennaio la dirigenza friulana rifiutò un’offerta molto importante da parte dell’Everton, optando per mantenere in rosa per il giocatore come confermato dal dt Pierpaolo Marino. Per cedere Beto, l’Udinese chiede una cifra tra i 25 ed i 30 milioni di euro e pare proprio che l’estate si preannunci davvero calda da quelle parti.