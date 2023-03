Ilary Blasi e Noemi Bocchi, colpo di scena: il dettaglio non poteva passare inosservato

Che cosa accomuna ed al tempo stesso divide Ilary Blasi e Noemi Bocchi. Per i followers delle due qui c’è una provocazione bella e buona.

Ilary Blasi e Noemi Bocchi sono contrapposte l’una all’altra e viceversa. E spiegarne i motivi è praticamente superfluo. Tutti quanti sanno che la prima è stata la moglie di Francesco Totti per diciassette anni, dopo anche un fidanzamento che è durato per ulteriori tre anni.

Ma nel corso del 2022 questo loro amore che sembrava inossidabile e senza fine è invece terminato. Ed in malo modo, in maniera brusca ed anche traumatica, per i fans e soprattutto per loro. Mentre pare, per fortuna, che i figli di Ilary Blasi e del leggendario capitano della Roma non abbiamo subito alcun contraccolpo. E questa è la cosa più importante che conta, in un rapporto che invece tra i due coniugi si è deteriorato in maniera vistosa. Al punto che l’ex calciatore e la conduttrice televisiva di Mediaset sono giunti al punto di parlarsi solamente attraverso i rispettivi legali che li rappresentano in tribunale. Nel frattempo Ilary Blasi si è fidanzata con l’imprenditore tedesco Bastian Muller e Francesco Totti fa ormai coppia fissa con la altrettanto bella Noemi Bocchi. Ora è accaduto quello che sembra essere un botta e risposta in piena regola.

Ilary Blasi e Noemi Bocchi, lo strambo “incidente diplomatico”

È accaduto un episodio che fa discutere e che ha visto come “campo di battaglia” Instagram, con i profili ufficiali di Ilary Blasi e Noemi Bocchi.

Tutto è nato dopo che la Blasi ha pubblicato una storia social che, per contenuti, è parsa del tutto normale, innocua ed anzi dai contenuti divertenti e che hanno suscitato l’ammirazione pressoché unanime da parte dei propri followers. La bella Ilary ha postato una ripresa di alcuni succulenti marshmallow, in diretta da Milano, che in questi giorni fa da base per la donna di spettacolo divenuta famosa per essere stata una delle primissime Letterine del defunto quiz show di Canale 5, “Passaparola”. Ecco che, a distanza di pochi minuti, anche Noemi Bocchi ha fatto praticamente la stessa cosa.

Molti followers convinti che non sia un caso

Pure la attuale compagna di Francesco Totti ha pubblicato dei marshmallow. Che probabilmente piaceranno tanto allo storico numero 10 romanista che ai suoi figli.C’è da dire che, senza troppi giri di parole né molta fantasia, praticamente tutti hanno inquadrato la cosa come una sorta di “singolar tenzone” fra la Blasi e la Bocchi. E c’è anche da dire che non si tratta della prima volta. Un precedente risale infatti anche a qualche settimana fa. E pure in quella circostanza c’erano stati dei marshmallow della discordia. Come vogliamo chiamarla, la Guerra dei Pasticcini?