Napoli, De Laurentiis sorride: altra splendida notizia dopo il 4-0 a Torino

Un Napoli schiacciasassi schianta 4-0 il Torino di Juric, ma non è l’unica bella notizia della giornata.

Questo Napoli di Luciano Spalletti non conosce ostacoli di sorta e anche tra le mura del Torino mostra la propria incontenibile forza. Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia hanno timbrato il cartellino per l’ennesima volta assieme a Tanguy Ndombele che trova così la sua prima rete stagionale in Serie A.

Un capolavoro da tutti i punti di vista: il Napoli non si deconcentra mai, tutti i giocatori hanno fame di vittorie e in campo danno il mille per mille distruggendo ogni tipologia di avversario. Il Torino ci ha provato (dopo la rete soprattutto con le conclusioni velenose di Ricci e Sanabria), ma non ha potuto niente di fronte alla forza di tutto il pacchetto offensivo azzurro che quest’anno sta letteralmente dominando. Ma le buone notizie non si fermano alla roboante vittoria di Torino, un calciatore in prestito dal Napoli sta anch’egli dimostrando tutto il suo valore. Oggi è stata una giornata importantissima per lui.

Napoli, Zanoli in rete con la Sampdoria: che soddisfazione per lui!

Ben prima della scesa in campo del Napoli, a Genova il giovane terzino di proprietà azzurra Alessandro Zanoli ha aiutato la sua squadra nella disperata lotta a evitare la retrocessione: contro l’Hellas Verona, partita terminata 3-1 a favore dei doriani di Stankovic, il terzino scuola Carpi ha contribuito con una rete da centravanti vero, la sua prima in Serie A. Una soddisfazione immensa per il ds Cristiano Giuntoli e per il presidente De Laurentiis che credono tantissimo nelle sue potenzialità. Zanoli è infatti stato sempre al centro del progetto del ‘nuovo Napoli’ che egli intendono costruire e l’anno prossimo è molto probabile che diverrà uno dei punti di forza degli azzurri.

Subito dopo la conclusione della partita, ai microfoni della società, Zanoli ha detto di aver vissuto una giornata praticamente perfetta, contraddistinta da quella rete che potrebbe dare una chance di salvezza ai liguri. La Sampdoria infatti è ferma al diciottesimo posto (15 punti), a meno quattro lunghezze dalla terzultima Verona (18 punti), e coltiva ancora la speranza di raggiungere una salvezza che sarebbe a questo punto un autentico miracolo. Stankovic è sbarcato a Genova con questo obiettivo, ma da quando è arrivato ha incontrato dinanzi a sé parecchi ostacoli da superare. La situazione è difficile (la Samp infatti non vinceva in campionato dal 2-1 in trasferta a Sassuolo dello scorso 4 gennaio), ma con un Zanoli in più sulla fascia tutto può succedere!