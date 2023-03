Albiol da brividi: “I miei figli…”, cosa ha raccontato della sua esperienza a Napoli

Il difensore spagnolo del Villareal non ha affatto dimenticato la sua lunga esperienza a Napoli: ecco cosa ha ricordato ultimamente.

Il Napoli è padrone senza rivali della Serie A e ha da poco ha festeggiato il traguardo storico dei quarti di finale di Champions League, di fatto il punto più alto mai raggiunto dalla società partenopea.

Un traguardo da ricordare, certo, ma non sarà né il primo né l’ultimo che la rodata macchina di Spalletti intende portare a termine: quest’anno ci sono tutti i presupposti per scrivere la storia e dare al Napoli il posto che merita in Italia e in Europa. Tutto ciò è il frutto di un lavoro iniziato decenni addietro dal presidente De Laurentiis che ha saputo costruire un Napoli sempre all’altezza delle aspettative dei tifosi e capace di generare dei calciatori di livello assoluto. Tra questi non va dimenticato un centrale difensivo che deve alla piazza napoletana gran parte della sua straordinaria carriera: Raùl Albiol.

Raùl Albiol torna a parlare della sua esperienza azzurra

Il capitano del Villareal Raùl Albiol non ha dimenticato i suoi sei lunghi anni vissuti in Italia con la maglia azzurra del Napoli. È impossibile per lui mettere da parte un’esperienza così straordinaria non solo dal punto di vista professionale, ma anche da quello umano: Albiol ha legato alla grande con il popolo partenopeo, per certi versi molto simile a quello valenciano (Albiol è nato infatti a Villamarxant, Comunità Valenciana). In una recente diretta a Dazn ES, l’ex azzurro ha lanciato l’ennesimo messaggio d’amore alla piazza azzurra: “Non volevo andare via. Mi sono innamorato di Napoli. Vanivo da un momento difficile, due anni al Real Madrid senza quasi giocare. All’inizio i miei familiari hanno fatto fatica, poi non volevano più andare via, ho pensato ci amano così tanto, perché andare via. I miei figli ancora oggi mi parlano del periodo in cui hanno vissuto a Napoli“, ha detto Albiol.

Il difensore spagnolo ha formato con Kalidou Koulibaly (durante le gestioni di Rafa Benitez, Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti) una delle coppie difensive più forti degli ultimi anni in Italia e deve proprio al Napoli il rilancio della sua carriera. Albiol infatti negli ultimi anni di Madrid sembrava un difensore perso e spaesato, irriconoscibile se paragonato a quello che alzò l’Europeo e la Coppa del Mondo con la Spagna. Come ha egli stesso affermato in una intervista al Mundo Deportivo dello scorso gennaio, deve la rinascita della sua carriera al Napoli e al suo allenatore dell’epoca, Rafa Benitez, che gli concesse l’opportunità di giocare con la maglia partenopea.