Napoli, nuovo murales dedicato a Maradona: spettacolo puro, dove si trova

Spettacolo puro per il nuovo murales dedicato all’intramontabile mito di Diego Armando Maradona: ecco dove si trova

La figura di Diego Armando Maradona, per ogni tifoso del Napoli che si rispetti, è considerata sacra e non sorprende che il culto del Pibe de Oro partito dalla città partenopea sia famoso in tutto il mondo.

I napoletani hanno fatto varie iniziative per onorare la memoria di Maradona e sono stati realizzate anche grandi opere d’arte dedicate al leggendario calciatore argentino, tra queste i famosi murales che si trovano San Giovanni a Teduccio, quello fatto da Jorit, e quello nei Quartieri Spagnoli. E nella giornata di sabato è stato dedicato un nuovo murales a Maradona, presentato con uno spettacolo davvero meraviglioso.

Nuovo murales dedicato a Maradona: ecco dove si trova

Sono passati ormai tanti anni da quanto Maradona ha vestito la maglia del Napoli e lo ha portato alla magica vittoria dello scudetto, ma la sua leggenda continua a vivere non solo nel cuore dei tifosi azzurri, ma anche per le strade di Napoli. Il Pibe de Oro è considerato come un santo dalla città partenopea e non stupiscono le meravigliose opere d’arte che gli sono state dedicate e, dopo il murales nei Quartieri Spagnoli e quello a San Giovanni a Teduccio, è stato presentato un nuovo murales nel Rione Sanità nella giornata di ieri. La nuova opera dedicata al leggendario giocatore argentino è stata inaugurata con uno spettacolo magnifico ed è stato pubblicato anche un video dove è stato immortalato il momento dell’inaugurazione sul canale youtube di Paolo Trapani.

Inizialmente coperto da un grosso telone azzurro, il murales è stato poi rivelato alla moltitudine di persone che si sono radunate nel Rione Sanità alle ore 17:30 per questo evento. Mentre il telone è stato rimosso, sono stati accesi tanti fumogeni da parte dei tifosi presenti e, come si può vedere nel video, c’è stato anche uno stupendo spettacolo pirotecnico che ha lasciato tutti a bocca aperta. Una presentazione davvero meravigliose dove si sono viste sventolare anche delle bandiere azzurre a ritmo di una canzone sudamericana, anche questa chiaramente dedicata alle origini del Pibe de Oro. Ancora una volta, i napoletani hanno mostrato tutta la loro dedizione verso la loro leggenda e certamente il video farà il giro del web.

Maradona Jr. pone il veto alla maglia numero 10: le sue parole sono una sentenza

Come lo è la sua figura, anche la maglia con il numero 10 indossata da Maradona è leggendaria. Dopo che è stato il Pibe de Oro a portare quel numero sulle spalle, nessun giocatore del Napoli ha mai osato neanche pensare di poter prendersi il numero 10 e per Maradona Jr. è giusto così. Il figlio di Maradona ha sempre affermato che la maglia del padre non si tocca e non può essere di nessuno, ribandendolo recentemente durante un intervento a Calvizzano quando gli è stato chiesto se potesse essere indossata da Kvaratskhelia.

Maradona Jr. ha riconosciuto che il georgiano sia un giocatore molto forte, ma non per questo motivo può indossare la maglia numero 10. Il figlio del Pibe de Oro ha dichiarato come si augura che un giorno possa essere ritirata la maglia numero 77 così come si augurava che fosse ritirata la maglia numero 24 vestita dall’ex capitano azzurro Lorenzo Insigne, ma la 10 deve restare intoccabile.