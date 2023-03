Kvaratskhelia segna ma i tifosi notano ben altro: pioggia di commenti per lui

C’è una curiosità su Kvaratskhelia che ha fatto impazzire i tifosi al pari della gioia per la schiacciante vittoria in Torino-Napoli.

Khvicha Kvaratskhelia ancora in gol e tifosi azzurri ancora in visibilio. Il talento georgiano è andato in gol in Torino-Napoli, match valevole per la 27/ma giornata. La rete è arrivata dagli undici metri, su calcio di rigore.

Freddo ed impassibile – al contrario dei tifosi partenopei che hanno fatto sembrare l’Olimpico di Torino una succursale piemontese dello stadio “Maradona” – Kvaratskhelia ha bucato la porta difesa da Vanja Milinkovic-Savic senza alcuna difficoltà. Il tiro del talento venuto dall’Est è stato centrale, senza rischi ed imprevedibile quanto bastava per battere il portiere della squadra di casa. A fare notizia non è tanto il gol di Kvaratskhelia quanto i commenti dei tifosi sul web proprio riguardo al georgiano. Il quale è giunto a quota dodici sigilli per quanto riguarda la Serie A, per un ottimo bottino considerando che per “Kvara” quello in corso è il primo in assoluto nel calcio italiano ed in generale in un calcio di livello superiore.

Kvaratskhelia fa gol in Torino-Napoli, i tifosi però notano tutt’altro

A condire il tutto poi ci sono anche i due gol siglati in Champions League. Cosa riguarda la curiosità dei supporters napoletani in merito al loro beniamino?

La cosa è alquanto divertente, infatti non fa riferimento a qualche giocata particolare di quelle che fanno parte del repertorio di Kvaratskhelia. I supporters della capolista in campionato, e che viaggia a vele spedite verso lo scudetto, sono da ricollegare ad un aspetto che a Napoli in generale non passa mai inosservato. Si tratta del taglio di capelli. L’ex calciatore di Rubin Kazan e Dinamo Batumi, che il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è stato abilissimo ad acquistare per la modica cifra di undici milioni e mezzo (davvero poco in relazione al valore mostrato da “Kvara” già a partire dal precampionato 2022, n.d.r.) ha deciso di dare una spuntatina.

E così ecco che la sua caratteristica acconciatura, che a tanti addetti ai lavori con qualche anno in più ha ricordato il fortissimo nordirlandese George Best, assieme alla andatura a volte ciondolante, è stata sfoltita, anche se alla distanza, in tv, non pare così netta la cosa. Alcuni supporters del Napoli taggano anche Nitsa Tavadze, la fidanzata del calciatore azzurro. E si congratulano anche con lei per il cambio di look del numero 77 azzurro, vero e proprio trascinatore al pari di tanti altri in questa strepitosa stagione che certamente porterà almeno un trofeo di enorme prestigio all’interno della bacheca dei partenopei.