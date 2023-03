“Giuntoli sta già lavorando per sostituirlo”: doccia fredda per i tifosi del Napoli

Nonostante la grandissima stagione del Napoli di Luciano Spalletti, per i tifosi azzurri bisogna registrare un brutta doccia fredda.

Dopo aver battuto sabato scorso l’Atalanta di Gian Piero Gasperini con il risultato di 2-0, il Napoli di Luciano Spalletti ha vinto un’altra partita allo Stadio Diego Armando Maradona. I partenopei, infatti , mercoledì sera hanno battuto l’Eintracht di Francoforte nel ritorno dell’ottavo di finale di Champions League con la doppietta siglata da Victor Osimhen ed il rigore realizzato da Piotr Zielinski.

Il Napoli, visto il successo per 0-2 ottenuto nel mese di febbraio in Germania, era già con un piede e mezzo ai quarti di finale di Champions League. Tuttavia, gli uomini di Luciano Spalletti non hanno per nulla sottovalutato la gara contro l’Eintracht di Francoforte guidato da Oliver Glasner. I partenopei, infatti, non hanno concesso neanche un’occasione netta alla squadra tedesca.

Il team campano con questo successo è riuscito ad arrivare per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale di Champions League, dove sfiderà il Milan di Stefano Pioli. L’urna di Nyon, infatti, ha regalato al Napoli di Luciano Spalletti un derby tutto italiano per cercare di centrare l’impresa delle semifinali della massima competizione europea per club. Tuttavia, in attesa di queste due gare storiche contro i rossoneri, per i tifosi partenopei bisogna registrare una brutta doccia fredda in sede di calciomercato.

Napoli, il giornalista Impallomeni: “Osimhen? Credo che Giuntoli stia cercando già il suo sostituto”

Il giornalista Stefano Impallomeni ha infatti rilasciato queste dichiarazioni sul futuro di Victor Osimhen ai microfoni ufficiali di ‘TMW Radio’: “Uno così non lo puoi. Le sue parole sono quelle di qualcuno che scalpita. Può riuscire a trovare un club molto importante, che gli permetterebbe di di migliorare il suo ingaggio. L’estate prossima ancora puoi venderlo a cifre molto importanti, credo che Cristiano Giuntoli stia lavorando già per sostituirlo”.

Su Victor Osimhen, viste le sue grandi prestazioni di quest’anno, bisogna infatti già registrare gli interessi delle big europee, soprattutto quelle di Premier League. Alcune squadre inglesi, infatti, sarebbero disposte anche ad offrire 120 milioni di euro per convincere Aurelio De Laurentiis a cedere le prestazioni del centravanti nigeriano.

Tuttavia, al netto delle tante indiscrezioni di calciomercato su di lui, Victor Osimhen è pienamente concentrato su questa seconda parte della stagione del Napoli.

Il Napoli è atteso da un super mese di aprile

Gli azzurri, infatti, sono attesi da un calendario super fitto. Basti pensare che il Napoli affronterà il Milan di Stefano Pioli per ben tre volte nel solo mese di aprile. Se poi dovesse passare il turno in Champions, dove potrebbe incontrare la vincente della sfida tra l’Inter ed il Benfica, il team campano avrà anche un maggio ad altissima tensione.