Napoli, Giuntoli studia il grande colpo: occhi su un richiestissimo talento

Napoli, Cristiano Giuntoli studia un potenziale grandissimo colpo: il ds ha messo gli occhi su un talenti già richiestissimo in tutta Europa.

Il direttore sportivo del Napoli pensa già alla prossima estate e mette gli occhi su un giovanissimo talento portoghese su cui ci sono già gli occhi di diversi top club di tutta Europa: ecco di chi si tratta.

Il Napoli che si avvicina all’ultima pausa Nazionali della stagione 2022/2023 è una squadra ricca di fiducia ed entusiasmo che sogna di ottenere da qui a fine anno anche qualcosa di più del ‘solo’ scudetto. Gli azzurri di mister Spalletti hanno concrete chance di poter fare strada in Champions League dove ai quarti affronteranno il Milan, mentre in Serie A attendono solo la matematica vittoria del titolo, il quale tornerà quindi in Campania trent’anni dopo l’ultima volta. Mentre il campo continua a regalare sorrisi a tifosi e dirigenza, Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori sono già proiettati sul futuro e sui possibili colpi da mettere a segno in estate: tra questi anche un giovane talento portoghese.

Napoli, Giuntoli studia il colpo a sorpresa: un giovane difensore obiettivo degli azzurri

L’ormai sempre più vicina vittoria dello scudetto e la concreta chance di poter sognare un miracolo anche in Champions League sta ponendo il Napoli in un’ottica diversa a livello mondiale. Gli azzurri stanno diventando sempre più una realtà importante e questa loro stagione li conferma ancor di più tra i top club mondiali. Per questo motivo non è impossibile pensare che grandi talenti di tutta Europa possano approdare al Maradona e Giuntoli è pronto ad approfittarne.

Il direttore sportivo del Napoli ha già dimostrato di saper lavorare anche con risorse economiche limitate, ma i possibili grandi successi che gli azzurri avranno riscosso a fine stagione non esclude la chance di un budget maggiore concesso da parte di De Laurentiis, una questione che, se confermata, potrebbe portare l’ex ds del Carpi a puntare su un giovane già richiestissimo: Antonio Silva.

Difensore portoghese classe 2003 Antonio Silva è uno dei tantissimi giovani messi in mostra dal Benfica in questa stagione. Il suo nome è già salito alla ribalta in Italia per il gol siglato alla Juventus nella sfida del Da Luz vinta 4-3 dai portoghesi ma più in generale è ormai noto al grande pubblico per via delle sue prestazioni di altissimo livello. A riportare la voce è Fichaje il quale parla anche dell’interesse sul 19enne di club importanti come Liverpool, Juventus e Real Madrid, la valutazione di 50 milioni di euro potrebbe rappresentare un intoppo, a differenza dell’ingaggio che è inferiore al milione di euro, ma chissà che i successi possano aiutare gli azzurri a compiere questo passo: da non sottovalutare da questo punto di vista anche il fattore uscite.

Napoli, Silva come sostituto? La situazione attorno a Kim resta la priorità

La possibilità che il Napoli possa virare su un profilo di spessore per la difesa come Antonio Silva provoca ovviamente dubbi sul futuro di Kim. Il portoghese del Benfica non si può di certo dire un ‘rincalzo’ o una semplice seconda scelta visto il costo elevato della possibile operazione, di conseguenza è normale porsi degli interrogativi circa quello che potrà succedere con il coreano già al centro di voci mercato negli ultimi giorni.

Sull’ex Fenerbache si è esposto Enrico Fedele il quale ha rivelato che su di lui ci sono già gli interessi di almeno due top club. A peggiorare la situazione c’è poi l’ormai nota clausola da 48 milioni, prezzo simile al costo per assicurarsi Antonio Silva, che è attualmente presente nel contratto di Kim, starà quindi a Giuntoli riuscire a rinnovare il contratto del proprio numero 3 modificando questo aspetto, in ogni caso resta alta l’attenzione sul 19enne portoghese del Benfica, da capire se come sostituto o come possibile compagno di reparto in futuro di Kim Min-Jae.