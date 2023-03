Napoli, Spalletti in apprensione: la notizia è preoccupante

Napoli, Luciano Spalletti in appresione in vista della gara contro il Torino: la notizia per il tecnico toscano è davvero preoccupante.

In vista della sfida di domenica alle 15 contro i granata di Juric c’è apprensione nell’ambiente azzurro ed in particolare per il tecnico di Certaldo: la notizia è davvero preoccupante, occorrerà grande attenzione.

Dopo il grande successo ottenuto nella sfida di ritorno degli ottavi di Champions contro l’Eintracht il Napoli torna in Serie A, territorio dove fin qui il dominio è stato persino più evidente di quello spesso mostrato in Europa, per proseguire il percorso verso il terzo scudetto della propria storia. Sulla strada dei ragazzi di mister Luciano Spalletti c’è la difficile sfida contro il Torino allo stadio Olimpico, una partita delicata sia per la forza dell’avversaria che per una notizia che preoccupa il tecnico degli azzurri.

Napoli, Spalletti preoccupato: ecco la grande insidia della sfida contro il Torino

Di certo la sfida contro il Toro non potrà essere considerata una passeggiata da Spalletti e i suoi, i quali dovranno sfornare un’altra grande prestazione per poter avere la meglio dei granata di Juric reduci da due vittorie consecutive senza subire gol. Di certo agli azzurri non mancano i mezzi e l’entusiasmo per poter conquistare l’ennesima vittoria di questa loro meravigliosa stagione, ma non è solo la sfida in sè a dover preoccupare il tecnico toscano.

Il match contro il Torino sarà l’ultimo di un intenso periodo per tutte le squadre partecipanti alle coppe europee e anticiperà una pausa Nazionali che permetterà a molti di ricaricare le batterie in vista del rush finale. Il ritorno dopo lo stop per il Napoli vedrà la prima delle tre sfide ravvicinate contro il Milan, quella valida per la 28esima giornata di Serie A, un’altra gara importante per cui servirà l’intera rosa a diposizione: Spalletti dovrà per questo contro il Toro stare attento a due diffidati di lusso come Kim e Osimhen.

Nonostante il +18 dall’Inter lascia al Napoli ampio margine di errore da qui alla fine del campionato, nulla dalle parti del Maradona vuole essere lasciato al caso e tutte le sfide avranno quindi un peso specifico notevole. Contro il Torino servirà quindi porre grande attenzione alla questione diffidati, soprattutto perchè sulla lista compaiono due nomi di spessore come Kim e Osimhen. I due rischiano quindi di dover saltare il primo dei tre appuntamenti contro il Milan, avversario che gli azzurri affronteranno per ben 3 volte in meno di 20 giorni.

Napoli e Milan, sarà aprile di fuoco: ben 3 sfide in 16 giorni

Dopo la sosta dedicata alle Nazionali per le squadre arriverà il tanto atteso segmento finale di stagione all’interno del quale si giocheranno sfide chiave per l’assegnazione dei trofei. Per il Napoli significherà con tutta probabilità vittoria dello scudetto e con lui anche il proseguo del sogno Champions, un sogno questo che incrocierà la strada con il Milan, una squadra dallo stato d’animo siametralmente opposto da quello degli azzurri.

La delicatissima sfida del 2 aprile aprirà una serie di 3 sfide che si disputeranno in soli 16 giorni e che comprederanno il campionato e la Champions League. La gara valida per la Serie A avrà indubbiamente un significato estremamente importante per lo scudetto del Napoli e per la corsa alla Champions dei rossoneri, proprio per questo la questione diffidati sopra citata assume un peso non indifferente e chissà quindi se Spalletti farà scelte a sorpresa proprio per mettere una pezza a questa situazione.