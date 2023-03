Milan-Napoli, Cassano non ha dubbi: “Vi dico la mia”

L’ex fantasista di Milan, Inter e Sampdoria ha le idee chiare sul futuro in Champions League delle italiane.

Le tre squadre italiane impegnate in Champions League, Napoli, Inter e Milan, sono concentrato sulla prossima giornata di Serie A, ma frattanto si sprecano i tentativi di pronosticare il loro cammino europeo.

Il sorteggio nell’urna di Nyon ha sorpreso insomma un pò tutti gli addetti ai lavori anche se un derby tutto italiano era statisticamente probabile e infatti così è stato. Il Napoli ha pescato il Milan, evitando quindi colossi quali Manchster City, Bayern Monaco e Real Madrid (le tre compagini sulla carta favorite per alzare la coppa), mentre l’Inter si è dovuta “accontentare” di beccare l’ostico Benfica. Insomma, un sorteggio tutto sommato ottimo per le nostre squadre e c’è chi sta già provando a pronosticare il risultato finale delle due partite.

Sorteggi Champions, Cassano è sicuro: “Il Napoli andrà avanti”

Sbeffeggiato da mesi per essere tutto tranne che affidabile sui pronostici, Antonio Cassano ha tentato di predire il futuro cammino europeo di Milan, Napoli e Inter. Dagli schermi della Bobo Tv, di cui l’ex fantasista di Milan e Sampdoria è il volto principale, Cassano ha in breve tentato di mettere a tacere i suoi detrattori tentando di azzeccare il pronostico della doppia sfida dei quarti di Champions League. Per il barese non ci sono dubbi, il Napoli ha le carte in regola per passare il turno malgrado l’inesistente esperienza europea: “Passerà il Napoli perché è la squadra più forte insieme al Bayern e al City, ma anche il Milan ha grande tradizione in Coppa Campioni”.

Sull’Inter, la sua “vera” squadra del cuore, tuttavia è ancora più severo sottolineando le qualità del Benfica, squadra che quest’anno sta mostrando un calcio eccezionale da tutti i punti di vista: “Poi dico Benfica che fa un calcio meraviglioso, fa paura a tutti. Gioca molto meglio dell’Inter e passerà: io spero che la mia squadra vada avanti, ma io analizzo. Il Benfica è solido, gioca meglio ed è propositivo: molto meglio dell’Inter. Se uno dice che l’Inter è molto più forte del Benfica, chiedo: in base a cosa?”.

Successo del Napoli e del Benfica: sono questi i due pronostici tentati dal barese che questa volta spera di non deludere le aspettative. Tutto sommato le analisi di Cassano sono condivisibili. Il Napoli sta dimostrando di avere pochi punti deboli e cercherà di vendere cara la pelle al Milan formato Champions. Mentre l’Inter effettivamente dovrà sudare più del dovuto per disinnescare i portoghesi del Benfica.