Milan, già si pensa a come fermare Osimhen: clamoroso suggerimento

Milan e Napoli sono state sorteggiate dall’urna di Nyon come avversarie nei quarti di finale di Champions League. Per arginare il pericolo numero uno per la difesa rossonera, Franco Baresi ha un suggerimento per la sua ex squadra.

L’ex difensore rossonero ha voluto dare un consiglio a caldo alla retroguardia della sua ex squadra. Il destinatario di tali contromisure è, chiaramente, Victor Osimhen, goleador implacabile fino a questo momento.

Il Milan conosce bene la forza offensiva di questo Napoli e uno dei primi aspetti su cui Stefano Pioli dovrà lavorare sarà su come arginare le scorribande offensive dei partenopei. Victor Osimhen, inoltre, ha mostrato di poter essere determinante sia attaccando la profondità che giocando da vero e proprio riferimento all’interno dell’area di rigore.

Milan e Napoli per un posto in semifinale: Baresi suggerisce la strategia su Osimhen

Dopo la battaglia ai vertici iniziata lo scorso anno, anche in Europa Milan e Napoli si ritroveranno una di fronte all’altra. La passata stagione a spuntarla furono i rossoneri che con il trionfo nello scontro diretto diedero un’importante sterzata alla corsa per il titolo. In quest’annata sembrano esserci tutte le carte in regola per il passaggio di testimone in cima al tetto d’Italia. Un doppio confronto europeo, però, è diverso dal campionato per stimoli, intensità e posta in palio. Poco dopo la fine del sorteggio, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato un ex calciatore che nella più importate competizione europea ha trionfato più volte. Si tratta di Franco Baresi, ex capitano del Milan.

L’ex difensore ha voluto dare un consiglio alla retroguardia del Diavolo per affrontare la grande minaccia azzurra: Victor Osimhen. Ecco le parole di Baresi ai microfoni di Sky Sport: “Quando ci sono i cross non bisogna farsi attrarre dalla palla, ma stare attaccati all’uomo. Lui è fortissimo, dobbiamo cercare di tenerlo lontano dall’area. Non c’è solo lui, sono tutti forti, dovremo rispettare il calcio che fa il Napoli“.

Milan-Napoli: ritorna l’italderby, ma potrebbe non essere l’ultimo

Durante la cerimonia per gli accoppiamenti dei quarti di finale, è stato sorteggiato anche il tabellone definitivo della competizione. Il derby italiano tra Milan e Napoli potrebbe non essere l’unico di questa edizione della Champions League. La squadra vincente del doppio confronto italiano, infatti, affronterà una tra Benfica e Inter.

Se la squadra di Simone Inzaghi, dunque, dovesse aver la meglio dei lusitani e strappare il pass per le semifinali affronterebbe certamente un’altra squadra italiana. Inoltre, questo garantirebbe alla Serie A la certezza di avere una squadra presente alla finale di Istanbul.