Ancelotti, l’annuncio sul futuro spiazza tutti: colpo di scena

Al Camp Nou di Barcellona va in scena il Clasico del calcio spagnolo: Real Madrid-Barcellona. Alla vigilia della sfida Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa spiazzando tutti sul suo futuro.

Le parole dell’ex tecnico di Napoli, Milan e Juventus sono state un vero e proprio colpo di scena. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere ma Carletto Ancelotti ha già le idee ben chiari su quali siano le sue volontà.

Il Real Madrid di Ancelotti, dopo aver conquistato Liga e Champions League nella scorsa stagione, dovrà provare a ricucire il gap con i blaugrana avanti di ben 9 punti in campionato. Lo scontro diretto, in tal senso, potrà dire tanto sul prosieguo di questa Liga. Le Merengues, inoltre, si sono riuscite a qualificare anche ai quarti di finale di Champions League battendo il Liverpool di Klopp nel remake della finale di Parigi dello scorso anno.

Carlo Ancelotti, il Real Madrid e un futuro tutto da scrivere

Al suo primo mandato alla Casablanca, Carlo Ancelotti era già entrato nei cuori dei madridisti per aver portato al Santiago Bernabeu la tanto agognata decima. Dopo il regno, anch’esso vincente, di Zinedine Zidane, il tecnico italiano è tornato a sorpresa a sedere in una delle panchine più ambite del mondo. Il ritorno di Ancelotti al Real è stato trionfante e ha definitivamente affibbiato al tecnico l’appellativo di Re Carlo.

Con la Liga e la Champions League conquistate lo scorso anno, infatti, Ancelotti è diventato l’unico tecnico ad aver vinto almeno una volta i top cinque campionati europei e anche l’allenatore ad aver vinto il maggior numero di Champions League, quattro davanti a Paisley e Zidane fermi a tre. Nella conferenza stampa che ha preceduto lo scontro con il Barcellona, inoltre, il tecnico italiano ha parlato del suo futuro. Ecco le sue parole: “Resterei qui tutta la vita, ma è impossibile. Voglio continuare e spero che sarà così. Quello che decide la società non è importante, perché mi diverto ogni giorno. Se il club mi vuole per tre mesi, allora mi godo tre mesi. Se sono tre anni, tre anni. Sono convinto che vinceremo qualcosa in questa stagione“.

Ancelotti fiducioso: Liga e Champions nel mirino

L’ex tecnico del Napoli, nonostante il ritardo dai rivali, proverà in ogni modo ad espugnare il Camp Nou per metter pressione alla squadra di Xavi in vista del rush finale.

Anche in Champions League i Blancos proveranno a dire la loro: come lo scorso anno ai quarti di finale l’urna di Nyon ha accoppiato la banda di Ancelotti al Chelsea, in grande difficoltà in Premier ma pur sempre temibile per i tanti campioni presenti in rosa. La stagione sta entrando nel vivo e, certamente, Carlo Ancelotti proverà a vincere per rimanere in sella alle Merengues.