Torino-Napoli sarà anche Spalletti contro Juric: la statistica che sorprende tutti

Il Napoli di Spalletti affronterà il Torino di Juric per questo turno di campionato: ecco come sono andati i precedenti fra i due.

I due allenatori saranno faccia a faccia in una giornata molto importante per entrambe le squadre: si prospetta una partita intensa.

Il Napoli vuole cavalcare le ali dell’entusiasmo e continuare la propria cavalcata verso la vittoria dello scudetto. Gli azzurri sono reduci dalla vittoria ottenuta in casa in Champions League contro l’Eintracht per 3-0 che ha consegnato il pass per i quarti: nel prossimo turno, come ben noto, ci sarà il Milan.

Ora, però, la squadra di Spalletti deve tornare a focalizzarsi sulla Serie A: dopo il successo con l’Atalanta, sarà il turno del Torino di Ivan Juric. I granata sono a caccia di punti importanti per la corsa all’Europa e sognano il colpo grosso.

Ecco come sono andati i precedenti fra i due allenatori.

Spalletti contro Juric: ecco il faccia a faccia in numeri

I due allenatori esprimono idee di gioco alquanto differenti. Se il Napoli è una squadra che fa del bel gioco e degli spunti individuali un punto di forza, il Torino si basa sul gioco fisico e sui duelli individuali. Spalletti ha plasmato una squadra in grado di far male all’avversaria in qualsiasi modo mandando in gol diversi giocatori, mentre Juric segue la scuola Gasperiniana del gioco uomo su uomo a tutto campo con un pressing aggressivo.

Si sono incrociati per sette volte in carriera: la prima volta è stata nel 2017, quando a inizio gennaio la Roma ha fatto visita al Genoa. I giallorossi avevano in campo una squadra ricca di talento e di giocatori di altissimo livello come Nainggolan, Dzeko, De Rossi o Rudiger (per citarne alcuni) e sono riusciti a strappare i tre punti grazie ad un autogol di Izzo propiziato da Bruno Peres.

Il dato sorprendente, però, è che Spalletti ha avuto la meglio su Juric in tutti e sette i faccia a faccia. L’allenatore toscano, in questo lasso di tempo, ha allenato anche l’Inter e, ovviamente, il Napoli. Con i nerazzurri ha ottenuto la vittoria più ampia con un rotondo 5-0 nel novembre del 2018 a San Siro, mentre la partita più tesa è del maggio 2017 e non si è trattato di un match qualunque. Era, infatti, il giorno dell’addio al calcio di Francesco Totti e il Genoa di Juric ha cercato di rovinare la festa con i gol del giovanissimo Pellegri e di Lazovic: la rete al 90′ di Perotti ha consegnato la vittoria ai giallorossi.

Così con il Napoli

Spalletti ha affrontato Juric tre volte da allenatore del Napoli. Dopo i due 1-0 consecutivi della passata stagione, gli azzurri hanno vinto con un netto 3-1 nel match d’andata del campionato in corso. In quella partita, come molti ricorderanno, c’è stato un protagonista a sorpresa: Anguissa. Il centrocampista ha messo a segno una doppietta, mentre Kvaratskhelia ha chiuso i giochi prima del gol della bandiera di Sanabria.

Il prossimo, dunque, sarà l’ottavo faccia a faccia tra i due allenatori che, nonostante qualche attrito del passato, hanno dimostrato a parole di avere un profondo rispetto reciproco. Il Napoli punta alla vittoria, Spalletti al punteggio pieno contro Juric: sarebbe l’ottavo confronto vincente consecutivo.