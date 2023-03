Napoli, cosa ha ‘anticipato’ Spalletti circa l’anno prossimo: le dichiarazioni

Il Napoli di Luciano Spalletti ha brillantemente superato il turno in Champions e adesso è focalizzato sull’ultimo impegno pre-sosta: la sfida dell’Olimpico contro il Torino di Ivan Juric.

Durante la conferenza stampa della vigilia Luciano Spalletti ha risposto a svariate domande. In particolare, una dichiarazione del tecnico partenopeo circa la prossima stagione ha scatenato la gioia dei tifosi azzurri.

Il Napoli affronterà il Milan nel derby italiano valido per i quarti di finale di Champions League. I diciotto punti di vantaggio sull’Inter seconda consentono alla squadra di Spalletti di avvicinarsi al meglio al doppio confronto previsto per la prima metà di aprile. Per i partenopei, però, sarà fondamentale non sottovalutare i rossoneri, abituati per storia a questo tipo di sfide.

Spalletti si prepara al Torino: la sue dichiarazioni sul prossimo anno fanno impazzire i tifosi

Alla vigilia della trasferta in Piemonte, dove gli azzurri affronteranno il rognoso Torino di Ivan Juric, il tecnico del Napoli ha parlato in conferenza stampa toccando diversi argomenti. Alla domanda se questo fosse il momento più bello della sua carriera, Spalletti ha risposto che per lui è fondamentale la pienezza del tempo e la soddisfazione per quello che si fa. Il tecnico ha affermato che per il Napoli sarebbe disposto a tutto.

Durante la conferenza di rito, inoltre, è stato chiesto a Spalletti se questo fosse un anno da considerare irripetibile. La sua risposta ha spiazzato tutti, rendendo molto felici i tifosi azzurri. Ecco le sue parole: “Sarà quello dopo questo, o nelle intenzioni è così qualsiasi cosa succeda. Poi sarà quello dopo ancora e così via. Non bisogna fermarsi mai, bisogna continuare a scavare sempre per trovare queste soddisfazioni“.

Vietato sottovalutare il Torino di Juric: il retroscena tra Spalletti e il tecnico croato

Nell’ultima sfida di Serie A che precede la sosta per le nazionali il Napoli volerà a Torino per sfidare i granata. La squadra di Juric sta disputando un buon campionato e si trova all’ottavo posto.

La sifda al Toro, secondo Spalletti, sarà molto diversa da quella contro l’Eintracht e un trionfo è tutt’altro che scontato. Juric prepara molto bene le partite e, proprio sul tecnico croato, Spalletti ha raccontato un restorscena nascosto: “Del Toro parlo volentieri, per il rispetto che devo e riconosco alla squadra di Juric. Sarà una partita molto difficile perché loro, a differenza dell’Eintracht, non cambieranno atteggiamento. Il Torino fa sempre alla stessa maniera ed è un avversario molto complicato, perché è asfissiante sia in fase di possesso che di non possesso. […] Con Juric qualche volta ho discusso, però sotto sotto c’è sempre stata grande stima per la qualità del lavoro e l’impegno profuso, perché entrambi ci impegniamo sul nostro lavoro“.